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В МВД предложили наказывать дебоширов общественными работами

18.10.2022, 14:03 27061
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов в ходе заседания правительства предложил наказывать дебоширов общественными работами.
 

Принятые на референдуме изменения в Конституцию дают возможность назначать общественные работы и на основании постановления суда. Нами предложено заменить предупреждение на общественные работы", - сказал Марат Ахметжанов.

 
По его словам, указанная перспектива наказания является достаточной мотивацией для нарушителя, чтобы не нарушать закон.
 

В настоящее время Министерством юстиции прорабатывается вопрос законодательной регламентации общественных работ", - добавил он.

 
Он также отметил, что сегодня тема семейно-бытового насилия является одной из обсуждаемых в обществе.
 
По данным МВД, в текущем году в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии (100 076).
 

Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астану, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области", - сообщил министр.

 
В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как по приезде на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений.
 

А без этого согласно действующему законодательству полицейский не может привлечь правонарушителей к ответственности", - подчеркнул Марат Ахметжанов.

 
Он также сообщил, что с начала года в отношении дебоширов составлено 35 тысяч административных протоколов.
 
Из них по решению суда: арестованы более 10 тысяч лиц (10 649), предупреждены - 8,5 тысячи (8 438), оштрафованы - 675.
 
Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тысяч защитных предписаний. Кроме того, по ходатайству полиции судами установлены 10 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.
 

Все они ставятся на профилактический учет. За нарушение установленных ограничений к адмответственности привлечены 7,5 тысячи "семейных тиранов", - добавил глава МВД.

 

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В Оренбурге отметили важность сотрудничества с Казахстаном

19.10.2022, 10:04 5516
В Оренбурге отметили важность сотрудничества с Казахстаном
Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Оренбурге отметили важность сотрудничества и торгово-экономических связей Оренбургской области с Казахстаном. В ходе пресс-тура, организованного Россотрудничеством, журналисты казахстанских СМИ встретились с вице-губернатором по экономической и инвестиционной политике области Игнатом Петуховым.
 

Общая задача приграничных регионов России и Казахстана - усиление торговли. Казахстан один из самых стабильных партнеров России в мире", - подчеркнул вице-губернатор.

 
Говоря о туристической привлекательности и гостеприимстве края, Петухов рассказал, что "природа Оренбургской области славится озерами, обладающими лечебными свойствами, в Соль-Илецке, национальным парком "Бузулукский бор" - эти места являются первой и второй жемчужиной России, которые отличают этот дивный край. Для нас главная задача - притягивать людей".
 

Много великих людей в восторге от этого края. К примеру, первый покоритель космоса Юрий Гагарин учился в Оренбургском летном училище. Он говорил: "Оренбург подарил мне крылья и жену", - сообщил вице-губернатор.

 
В первый день пресс-тура журналисты посетили предприятия: Завод бурового оборудования, ООО "Пластик", центр "Мой бизнес", "Вента-Ойл", фабрику по производству знаменитых местных пуховых изделий "Оренбургские пуховницы" и Оренбургский губернаторский музей, в котором собраны сведения о великих людях, уроженцах Оренбуржья, участвовавших в культурном или социально-экономическом развитии края.
 
Организаторами поездки для казахстанских СМИ являются представители Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) в Республике Казахстан. Цель пресс-тура - ознакомление с особенностями культуры и экономического развития соседнего региона.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

19.10.2022, 08:37 7996
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины Атлантического циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут осадки (дождь, снег).
 
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", на юге и в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
Лишь в Улытауской, Кызылординской и Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
 
На большей территории республики ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, северо-западе РК порывы 23-25 метров в секунду.

В Алматы синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит +11 - +13 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

В Астане - дождь, +8 - +10 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

18.10.2022, 21:25 17116
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Карагандинской, Улытауской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областей.
 
По прогнозу ГП "Казгидромет", ночью 19 октября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 октября на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.
 
В Алматы 19 октября ночью и утром ожидается туман.
 
Ночью и утром 19 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, утром и днем на большей части 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23 метра в секунду.
 
Днем 19 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на юге, западе области порывы 25 метров в секунду.
 
19 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
 
19 октября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
19 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 октября Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки, в горных районах временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
19 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки, днем сильные осадки (дождь с переходом в снег). В горных районах туман. Ветер северо-западный, западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
19 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Нефтяники Мангистауской области обратились к Токаеву

18.10.2022, 19:51 18991
Актау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Работники двух нефтяных компании записали видеобращение, адресованное акиму Мангистауской области и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
 
Люди просят повышения заработной платы на 100%, сообщает "Лада".
 
По словам рабочих ТОО "Meerbusch", занимающегося добычей нефти на месторождении Кульжан в Бейнеуском районе, они неоднократно просили руководство повысить им заработную плату.
 

На месторождении работают 120 человек. Многие работают тут по 10-15 лет. Размер заработной платы у всех разный, к примеру, водители получают 170 тысяч тенге, оператор пятого разряда 250 тысяч, в то время как такой же сотрудник на другом месторождении получает по 400-600 тысяч тенге. Мы обратились к руководству с просьбой увеличить нам зарплату на 100%, но нам предложили надбавку только на 50 тысяч тенге. С сегодняшними ценами это прибавка едва ли будет ощутима, поэтому мы записали видеообращение, чтобы привлечь внимание властей к нашей проблеме", - заявили рабочие.

 
Аналогичное требование о повышении зарплаты выдвинули и сотрудники ТОО "Кен-Сары".
 
 
 

Долги акиматов перед поставщиками "АртСпорт" может оплатить правительство

18.10.2022, 16:26 23046
Долги акиматов перед поставщиками "АртСпорт" может оплатить правительство
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов подготовило Министерство финансов. Соответствующее постановление размещено на сайте "Открытые НПА" и доступно для публичного обсуждения до 2 ноября 2022 года.
 
В документе подчеркивается, что деньги могут быть выделены в исключительных случаях. К ним относятся погашения обязательств правительства, центральных государственных органов и местных исполнительных органов по решениям судов, а также по государственному творческому и спортивному заказу.
 

Принятие проекта решит проблему погашения задолженности акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента перед поставщиками по государственному творческому и спортивному заказу в целях исключения возможности возникновения социальной напряженности населения", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что акимат закроет задолженность перед поставщиками до 1 сентября.
 

Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - заявил Досаев.

 
Однако, по словам поставщиков, долги за июнь, июль, август и сентябрь им до сих пор не оплатили, а Алматы и вовсе исчез из списка городов на сайте "АртСпорт". Они также сообщили, что руководитель управления культуры города Алматы лично позвонил нескольким активистам и сказал, что с 18 октября акимат начнет гасить долги перед поставщиками творческого заказа. Но как закрывать табели за сентябрь и октябрь, когда Алматы нет на платформе, поставщики пока не понимают.  
 

В Павлодаре воспитателя детсада накажут за грубое обращение с детьми

18.10.2022, 15:29 24646
В Павлодаре воспитателя детсада накажут за грубое обращение с детьми
Фото: unsplash.com
Павлодар. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре воспитателя специализированного детского сада № 52 накажут за грубое обращение с детьми.
 
Фото с синяками и ссадинами на теле воспитанника специализированного детского сада № 52 появилось в социальной сети. Подозрительные следы заметила мама пятилетнего ребенка и обратилась к воспитателям и руководству дошкольного учреждения, информирует Pavlodarnews.kz.
 
При проверке записей на камере, установленной в спальной комнате детсада, выяснилось, что воспитатель дергает спокойно лежащих на кроватях детей, переворачивает некоторых из них, задирает одеяло.
 
По данным департамента образования области, на грубое отношение воспитателя к ребенку в администрацию детсада 13 октября пожаловалась мама воспитанника группы.
 

Просмотр записей с видеокамеры показал, что педагог действительно грубо обращается с детьми. По данному факту возбудили административное дело в отделе полиции, до окончания расследования воспитателя отстранили от работы. Ее заменяет другой педагог", - сообщили в управлении.

 
В дошкольном учреждении добавили, что во время просмотра камер видеонаблюдения родителями произошел сбой программы, они не могли просмотреть записи за другие дни. Отмечается, что неисправность уже устранили.
 
Кроме того, за слабый контроль за безопасными условиями пребывания детей исполняющему обязанности руководителя детского сада объявили выговор. Вопрос взяли на контроль и в профильном управлении области.
 
Ранее сообщалось, что в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов.
 

Отменить скидку 50% злостным нарушителям ПДД предлагает МВД РК

18.10.2022, 15:14 25441
Отменить скидку 50% злостным нарушителям ПДД предлагает МВД РК
Фото: ortcom.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан предлагает отменить скидку 50% злостным нарушителям правил дорожного движения, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.
 

Сейчас нами также вносится предложение о том, чтобы, например, если водитель в течение года более пяти раз нарушает правила дорожного движения, то ему отказать в 50-процентной скидке", - заявил Жандос Мураталиев.

 
По его словам, ежегодно совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут более 2 тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения.
 

В целом за последние 4 года отмечается динамика снижения аварийности. В текущем году уже произошло свыше 10 тысяч ДТП, в которых погибли 1716 и ранены более 13 тысяч человек. Основная причина аварий - это низкая транспортная дисциплина. Соблюдение простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!" - добавил он.

 

Почти 67% обратившихся в кризисные центры - подвергшиеся насилию дети

18.10.2022, 10:45 29331
Почти 67% обратившихся в кризисные центры - подвергшиеся насилию дети
Фото: Depositphotos
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 67% из числа обратившихся, или 2661 человек, - это дети, подвергшиеся насилию либо ставшие свидетелями, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
 

Если посмотреть на региональную структуру, то наибольшее количество обратившихся за помощью отмечается в Павлодарской области - 636 человек, области Жетісу - 470 человек, в городах Шымкенте - 358 человек и Алматы - 343 человека. Высокий уровень отмечается также в Астане (290 человек), Кызылординской (271 человек), Актюбинской (265 человек) и Жамбылской (238 человек) областях", - сказала Тамара Дуйсенова.

 
Министр отметила, что риски в данной сфере обусловлены наличием 3 основных причин: работа с пострадавшими осуществляется постфактум; в регионах неразвита сеть кризисных центров, за исключением Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей; месторасположение центров недоступно для большинства жертв насилия.
 
В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что решение проблемы домашнего насилия требует комплексного подхода. При этом важно, чтобы предлагаемые шаги и нововведения, особенно меры законодательного характера, обсуждались с общественностью. В этом вопросе необходима единая позиция госорганов, неправительственных организаций и экспертов.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в регионах необходимо проводить широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей.
 

Министерству просвещения нужно предусмотреть школьные часы по привитию детям норм уважения к семье и правил поведения дома", - сказал он.

 
Кроме того, по его словам, следует принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации и наркологических учреждений для принудительного лечения.
 
Смаилов также поручил разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, нуждающихся в помощи государства.
 

Совместно с акиматами надо проанализировать данные цифровой карты семьи для выявления семей в зоне риска и проведения с ними адресной профилактической работы", - подчеркнул он.

 
В заключение глава кабмина поручил упростить процедуры направления на принудительное лечение, с учетом международного опыта выработать предложения по применению к правонарушителям мер психологической терапии, а также в рамках разработки поправок по ужесточению ответственности за бытовое насилие провести разъяснительную работу среди населения, отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка матерью.

Санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы.
 

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