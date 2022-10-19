В МВД предложили наказывать дебоширов общественными работами

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов в ходе заседания правительства предложил наказывать дебоширов общественными работами.

Принятые на референдуме изменения в Конституцию дают возможность назначать общественные работы и на основании постановления суда. Нами предложено заменить предупреждение на общественные работы", - сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, указанная перспектива наказания является достаточной мотивацией для нарушителя, чтобы не нарушать закон.

В настоящее время Министерством юстиции прорабатывается вопрос законодательной регламентации общественных работ", - добавил он.

Он также отметил, что сегодня тема семейно-бытового насилия является одной из обсуждаемых в обществе.

По данным МВД, в текущем году в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии (100 076).

Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астану, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области", - сообщил министр.

В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как по приезде на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений.

А без этого согласно действующему законодательству полицейский не может привлечь правонарушителей к ответственности", - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Он также сообщил, что с начала года в отношении дебоширов составлено 35 тысяч административных протоколов.

Из них по решению суда: арестованы более 10 тысяч лиц (10 649), предупреждены - 8,5 тысячи (8 438), оштрафованы - 675.

Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тысяч защитных предписаний. Кроме того, по ходатайству полиции судами установлены 10 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.

Все они ставятся на профилактический учет. За нарушение установленных ограничений к адмответственности привлечены 7,5 тысячи "семейных тиранов", - добавил глава МВД.