Какая погода ожидает казахстанцев в выходные дни, рассказали синоптики

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана в ближайшие три дня.
Ожидаются осадки, 30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана - сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе - низовая метель", - информирует РГП "Казгидромет".
На западе ожидается повышение температуры ночью от 2 мороза - 8 тепла до 2-11 тепла, днем от 3-12 до 7-17 тепла.
На северо-западе прогнозируется повышение температуры ночью от 13 мороза - 2 тепла до 7 мороза - 3 тепла, днем от 5 мороза - 8 тепла до 0-10 тепла.
На севере ночью ожидается повышение температуры от 5-10 мороза до 7 мороза-2 тепла, днем от 3 мороза - 2 тепла до 0-5 тепла.
В центре температура воздуха ночью поднимется от 5-13 мороза до 3 мороза - 5 тепла, днем от 3 мороза - 8 тепла до 0-8 тепла.
На востоке ожидается повышение температуры ночью от 5-13 мороза до 6 мороза - 3 тепла, днем от 7 мороза - 2 тепла до 0-8 тепла.
На юге столбики термометров ночью опустятся до 5 мороза - 8 тепла, днем прогнозируется колебание температуры от 10-20 до 3-15 тепла.
На юго-востоке ночью ожидается повышение температуры от 13 мороза - 5 тепла до 8 мороза - 5 тепла, днем колебание от 0-12 до 2-15 тепла.