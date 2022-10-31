Токаев поздравил Эрдогана с Днем Турецкой Республики

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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Турецкой Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания", - подчеркивается в поздравительной телеграмме главы государства.
Он отметил, что Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом.
Все это стало возможным благодаря Вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, президент РК отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между нашими странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства.
В завершение глава государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким - благополучия, а всему турецкому народу - мира и процветания.