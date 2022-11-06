Дождь, снег и туман ожидаются завтра в Казахстане

Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе РК ожидается сильный дождь. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на юго-западе, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь.
На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, западе области 15-20 метров в секунду.
На севере Актюбинской и на востоке Карагандинской области ожидается туман.
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
На севере Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Астане ожидается ветер юго-западный, западный, временами порывы 15 метров в секунду.
На севере, юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
На севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный, ночью на севере области, днем порывы 15-20 метров в секунду.