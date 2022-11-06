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Дождь, снег и туман ожидаются завтра в Казахстане

05.11.2022, 20:04 19851
Дождь, снег и туман ожидаются завтра в Казахстане
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе РК ожидается сильный дождь. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на юго-западе, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь.
На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, западе области 15-20 метров в секунду.

На севере Актюбинской и на востоке Карагандинской области ожидается туман.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
На севере Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Астане ожидается ветер юго-западный, западный, временами порывы 15 метров в секунду.
 
На севере, юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
На севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный, ночью на севере области, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 

новости по теме

Ушел из жизни казахстанский академик Серик Пралиев

05.11.2022, 18:46 22031
Ушел из жизни казахстанский академик Серик Пралиев
Фото: НАН РК
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ушел из жизни профессор, доктор педагогических наук, академик Академии наук Республики Казахстан, государственный и общественный деятель Серик Жайлаулы Пралиев. Ему было 70 лет.

Пралиев занимал должности ректора ряда высших учебных заведений страны. Он ведущий сотрудник Министерства образования и науки.

За годы педагогической деятельности Серик Пралиев воспитал талантливых учеников и внес большой вклад в развитие отечественной науки. Он также был выдающимся государственным и общественным деятелем, активно участвовал в жизни страны. Его деятельность отмечена высокими государственными наградами.

Нравственный образ жизни нашего уважаемого гражданина будет служить примером для последующих поколений, а его добрый и благородный образ навсегда останется в сердцах всех его близких. Очевидно, что жизненный путь ученого всегда будет примером для подрастающего поколения", - говорится в некрологе Национальной академии наук Республики Казахстан


В Академии выразили глубокие соболезнования родным и близким усопшего.
 

Горячий источник "Горельник" открыли в Алматы после реконструкции

05.11.2022, 12:06 27721
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы после реконструкции открылся любимый горожанами горячий источник "Горельник", расположенный выше Медео.

Для комфорта горожан площадь спортивной площадки увеличили в 3 раза, добавлены новые снаряды: стойка с канатом, брусья, гиперэкстензия. Зона террас для отдыха увеличена в два с половиной раза, плюс добавили искусственное травяное покрытие, а объем купели с горячей водой увеличили в 6 раз", - сообщает Almaty.tv.


В информации сообщается, что после реконструкции алматинский "Горельник" теперь станет круглосуточным. Через две недели на термальном источнике намерены установить освещение.

 

Сильный снегопад, гололед и туман прогнозируют сегодня синоптики

05.11.2022, 11:31 29091
Сильный снегопад, гололед и туман прогнозируют сегодня синоптики
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогоду в большинстве регионов Казахстана прогнозируют сегодня синоптики.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь.
 
На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
На севере и востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 25 метров в секунду.
 
В северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.
 
На юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.
 
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
В горных районах Жетысуской области ожидается туман, в районе Алакольских озер ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В северной половине Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
На севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду.
 
Синоптики также предупреждают о повышенном уровне загрязнения воздуха в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше, Жезказгане и Темиртау.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

04.11.2022, 21:20 42281
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Жетысуской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 25 метров в секунду.
 
В Астане 5 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
Ночью 5 ноября на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.
 
5 ноября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 5 ноября в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября в северной половине Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
5 ноября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду.
 

В Алматы начали сносить VIP-терминал международного аэропорта

04.11.2022, 18:10 46346
В Алматы начали сносить VIP-терминал международного аэропорта
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы начались работы по переносу старого здания VIP-терминала международного аэропорта, сообщает пресс-служба аэропорта.
 

Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие как витражи и элементы бельведера. По одной детали были извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Был создан цифровой двойник здания", - проинформировали в пресс-службе.

 
Сообщается, что новый терминал должен был быть закончен в первом квартале 2024 года, но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP-терминала и консультации с общественностью, дата окончания строительства была перенесена на лето 2024 года.
 
Между тем алматинские активисты попытались вручить руководству аэропорта Алматы и турецким инвесторам художественную инсталляцию с топором, воткнутым в макет VIP-терминала аэропорта.
 

Сегодняшнее мероприятие посвящено медленному убийству визитной карточки нашего города. Несмотря на все протесты историков и архитекторов, каждый день идет уничтожение таких важных и исторических объектов. Своей акцией мы хотим показать, что алматинцы выражают протест против этого вандализма", - цитирует zakon.kz художницу Салтанат Ташимову.

 
Активисты попытались передать свое творение руководству компании. Но дальше фойе охрана никого не пропустила. Макет пришлось оставить у стойки.
 
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.

 
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала.
 
На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
 
Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
 
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
 

Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.

 

В Казахстане появился новый профессиональный праздник

04.11.2022, 15:44 49241
В Казахстане появился новый профессиональный праздник
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый профессиональный праздник - День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября в Казахстане, сообщает primeminister.kz.
 
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 
В этой связи ранее действовавший праздник День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, переименован в День работников связи.
 

Появление нового профессионального праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях поддержки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 тысяч человек.

 
Цифровая трансформация является одним из основных факторов, улучшающих качество жизни общества, обеспечивающих рост производительности труда, повышающих конкурентоспособность экономики. Специалисты в области информационных технологий являются одними из самых востребованных на рынке труда", - отмечается в сообщении.
 
В этом году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по "индексу качества онлайн-услуг" республика заняла 8-е место.
 
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

Казахстанец пытался незаконно вывезти валюту на сумму более 28 миллионов тенге наличными в Грузию

04.11.2022, 12:27 52826
Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажир рейса Атырау - Кутаиси - гражданин Казахстана пытался незаконно вывезти в Грузию валюту на сумму более 28 миллионов тенге, информирует Комитет государственных доходов Казахстана.
 
3 ноября при проведении таможенного контроля через рентгеновский телевизионный аппарат при досмотре ручной клади пассажиров международного рейса Атырау - Кутаиси у гражданина Республики Казахстан выявлено 60 700 долларов США, 10 000 российских рублей и 7000 тенге денежных средств, сообщили в КГД РК.
 
В отношении нарушителя возбуждено административное дело.
 

В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США", - напоминают в комитете.

 

Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на шахте имени Ленина

04.11.2022, 11:35 39821
Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на шахте имени Ленина
Шахтинск. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день двое из пострадавших шахтеров находятся в токсикологическом отделении, еще двое в реанимации.
 

Состояние пациентов, находящихся в токсикологическом отделении, стабильное, без ухудшений. Отмечается положительная динамика", - рассказал заместитель директора многопрофильной больницы имени Макажанова по медицинской части Жүкен Талғат.

 
Состояние горняков, доставленных санавиацией, которым провели операции, на сегодняшний день с положительной динамикой.
 

Пациенты находятся в реанимации. Они в сознании и сняты с аппаратов ИВЛ. Отмечается положительная динамика. Состояние тяжелое, стабильное", - добавил врач.


Трагедия на шахте, унесшая жизни пяти человек,  произошла 3 ноября  около трех часов ночи на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау". При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

После ЧП работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки. По словам министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина, шахта, на которой произошла трагедия, проверялась в июне этого года.

 

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