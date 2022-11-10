Реликвию эпохи древних тюрков обнаружили при прокладке водопровода в Жамбылской области

Фото: кадр из видео Almaty TV

Тараз. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков, случайно откопали рабочие при прокладке водопровода к дому в Жамбылской области.

К династии Оразбековых вернулась их семейная реликвия. Они уверены, что каменное изваяние с изображением лица человека, а точнее дедушки, принадлежало их предкам еще полвека назад. В то время их прадед Еламан был знатным человеком в селе и балбалтас хранился в его доме, а после его передали сыну Кулимбаю", - сообщает Almaty.tv .

Рабочие обнаружили так называемый балбалтас во время ремонтных работ. Однако в процессе раскапывания от камня откололся кусок, который сегодня выкопали местные жители.

Наш дед Еламан хранил этот камень. Наши предки привязывали к нему лошадей, а курт вешали для просушки. Мы даже не знали, что это может быть реликвией или ценностью во времена советской власти", - рассказала жительница села Шилибастау Роза Шулгаубаева.

Примерная высота балбалтаса около одного метра. А ширина - 70-80 см. О камне немало наслышаны местные жители. А сами потомки считают, что здесь могут быть закопаны еще два таких балбалтаса, один из которых - женщина.

Специалисты историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы" подтвердили, что находка - это известный балбалтас, который может относиться к древнетюркскому периоду.

С давних времен балбалтасы устанавливали на могилах умерших людей как отличительный знак. Многие из них, к сожалению, были утеряны на сегодня. Многие разрушены", - сообщил начальник отдела историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы" Куаныш Нурмаксутов.

Археологи заверили, что теперь начнут исследования. Балбалтас возьмут под защиту музея. Однако потомки хотят оставить находку у себя. В их планах возвести памятник в честь предка и установить камень там.



