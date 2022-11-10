Жители Костанайской области спасают краснокнижных птиц

Фото: Polisia.kz
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории области с наступлением холодов зафиксировано несколько фактов спасения редких краснокнижных птиц, сообщает Polisia.kz.
Совместно с общественным объединением "Костанай Зоо Пульс" мы спасли лебедя-шипуна, которого обнаружил житель областного центра на замерзающем водоеме, мужчина спас его от стаи собак. Также был найден молодой розовый пеликан, который в настоящее время находится у зоозащитников", - рассказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.
Также был обнаружен молодой чеглок (отряд соколиных), который не может летать. Для того чтобы птица пережила холода и не погибла, ее определили в ОО "Костанай Зоо Пульс".
Молодой птенец розового пеликана поздно вылупился, у него не хватило сил, чтобы улететь со своей стаей на юг. Молодой чеглок, по всей видимости, был ранен, поэтому не может расправить крылья. Поэтому до весны мы оставим его у себя", - рассказал кандидат ветеринарных наук и доцент ветеринарии РК Виктория Машадиева.
Сотрудники природоохранной полиции ДП области также занимаются дальнейшим определением животных и птиц в заповедники, резерваты для их дальнейшего содержания. Розовый пеликан будет передан в Джангельдинский район.