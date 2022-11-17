Предприниматели СКО пожаловались на нехватку железнодорожных вагонов для экспорта продукции

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Петропавловск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи предпринимателей Северо-Казахстанской области с первым вице-министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым представители ТОО "DEZ" - крупного производителя высококачественной муки пожаловались на нехватку крытых железнодорожных вагонов для экспорта продукции, - В ходе встречи предпринимателей Северо-Казахстанской области с первым вице-министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым представители ТОО "DEZ" - крупного производителя высококачественной муки пожаловались на нехватку крытых железнодорожных вагонов для экспорта продукции, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".

По данным НПП, предприятие экспортирует свою продукцию в такие страны, как Узбекистан, Афганистан, а также южные и западные регионы Казахстана.

Транспортные и экспедиторские компании вагонов не могут в полном объеме обеспечить нашу потребность по крытым вагонам, объясняя это тем, что основная часть вагонов отдана в аренду российским компаниям. При этом отечественные компании готовы оплачивать такую же стоимость за каждый вагон, тем самым обеспечивая бесперебойную поставку по экспортным контрактам. В месяц нам требуется 100-150 вагонов", - заявил директор ТОО "DEZ" Зекаи Танрикулу.

Как отметил Арман Шаккалиев, повышенный спрос на вагоны в стране сегодня действительно есть, что вызвано сезоном, а также значительной разницей в тарифах на эти услуги с соседней Россией, где стоимость почти на 40% выше, чем у нас. Тем не менее задача об увеличении подвижного состава перед транспортно-логистическими компаниями поставлена еще премьер-министром. При этом было поручено отдавать приоритет именно экспортерам-переработчикам.

Также в ходе встречи представители ТОО "Радуга" подняли вопрос субсидирования затрат на экспорт.

Нашей компанией подано 6 экспортных заявок, но в течение квартала МВК не проводилось, поэтому нам до сих пор не известно, будут они субсидированы или нет. "Казтрейд" молчит", - отметил заместитель генерального директора по развитию и продвижению отечественного производства ТОО "Радуга" Даурен Катранов.

Как пояснил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, процесс затянулся из-за большого объема заявок.

Общий объем заявок, по-моему, порядка 4,5 млрд тенге. Все это будет до конца года проработано, такую задачу мы для себя уже поставили", - заявил вице-министр.

Проблему с постоянно вводимыми ограничениями на вывоз продукции, в том числе растениеводческой, на встрече поднял член регионального совета палаты предпринимателей СКО, директор ТОО "GREEN GOLD SKO" Канат Баймухамбетов.

В начале года были определенные запреты и сдерживание на экспорт масла подсолнечного и маслосемян. Северо-Казахстанская область в этом году увеличила посевные площади на 20% именно семечек. Сейчас нам дали коридор в районе двух месяцев - ноябрь и декабрь для экспорта, но, к сожалению, из-за проблем с логистикой, отсутствием подвижного состава мы не можем экспортировать ни в Китай, ни в Узбекистан. А уже в январе планируется введение пошлины на экспорт семечек, ограничения на экспорт масла. Чего нам ожидать и как готовиться к экспорту?" - задал вопрос он.

Как отметил Арман Шаккалиев, в этом вопросе действительно необходимо найти золотую середину, поскольку такие жесткие меры стали палкой о двух концах.

Такими мерами мы увеличили объем экспорта переработанного масла, с другой стороны, многие производители говорят, что у них на складах прошлогодний урожай портится. Здесь, чтобы золотую середину найти, мы с Минсельхозом сейчас формируем баланс, исходя из которого будет определена квота", - пояснил первый вице-министр торговли и интеграции.

Также на встрече были подняты вопросы стабфонда и сдерживания цен. Арман Шаккалиев сообщил, что ведомство постепенно откажется от прямого ценового регулирования, перейдя на рыночную модель, поскольку тот объем товара, который закупается стабфондом в момент наиболее конкурентной цены в сезон и выдается в межсезонье, существенного влияния на рынок не оказывает.

Фактически это не тот объем продукции, который может повлиять на цену. Поэтому важно говорить о том, что, наверное, эффективнее все-таки выделять средства на оборотную схему - финансирование оборотных средств сельхозпроизводителей. Здесь я хочу проинформировать вас, что меняется модель типовых правил, согласно которым деньги будут выделяться на год вперед", - заявил он.

По словам Армана Шаккалиева, это даст возможность сельхозтоваропроизводителям уже в январе получать деньги по форвардной схеме на закуп необходимых ГСМ, семян и так далее.

То есть мы переходим на рыночную модель, поэтапно уходим от прямого ценового регулирования. Предполагается, что государство напрямую в вопросы ценообразования вмешиваться не будет", - пояснил он.