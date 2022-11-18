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В четверг в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

17.11.2022, 08:05 32376
В четверг в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 17 ноября, в большинстве областей Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды, информирует РГП "Казгидромет".

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

По республике также ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.
 

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Пятилетнего мальчика истязали в Акмолинской области

18.11.2022, 13:32 2896
Фото: 716.kz
Кокшетау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жуткие факты издевательства над пятилетним ребенком открылись в Кокшетау. Мачеха и отец связывали мальчику руки и не давали есть.
 

Пятилетнего Рамиля из Кокшетау родной отец мальчика и его сожительница завязывали в смирительную рубашку, закрывали одного в комнате и не давали есть. Благодаря вмешательству родственников сегодня малыш проходит лечение в больнице. Многодетной семьей заинтересовались отдел опеки Кокшетау и полиция", - сообщает 716.kz.

 
Историю мальчика рассказала агентству его двоюродная бабушка. По ее словам, три года назад, во время прошлого визита дедушки в Кокшетау, ребенок был здоров и весел.
 

Но даже в то время, когда мальчику было два годика, дед заметил, что ребенка обижают. А сейчас дедушка поехал в Кокшетау по делам и зашел навестить племянника. Вечером он этого ребенка не видел, хотя он там ночевал. Все дети играли, кушали, но его не было. Только утром, когда он сидел на кухне с внучками, и Рамиль, наверное, на голос деда вышел. Он был связан в смирительную рубашку. Малыш чудом открыл дверь, скорее всего, - зубами. Он не звал на помощь, наверное, боялся, что его услышат родители, пришел на кухню и со слезами сказал: "Деда, пожалуйста, развяжи мне ручки, я хочу кушать!" - рассказала бабушка.

 
После рассказа дедушки родственники забили тревогу. Бабушка ребенка позвонила в органы опеки. По словам родных, два года назад заявление на семью писала тетя. Но тогда дело закрыли.
 

Рамиль вот уже 7 дней находится в больнице, грудь, руки, все тело в синяках, желтые пятна, это как он выглядел, когда его изъяли, весь синий, врачи ему ставят предварительный диагноз цирроз печени, это был здоровый ребенок", - рассказали родственники.

 
Сейчас делом занимается родная сестра матери детей, которая уже написала заявление в полицию по статье "Жестокое обращение с детьми". Кроме того, женщина подозревает, что в отношении девочек их отцом были совершены действия развратного характера.
 
Факт жестокого обращения с ребенком прокомментировали в полиции.
 

В ходе проверки установлено, что 37-летний житель Кокшетау имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей от первого брака и 4 несовершеннолетних детей от второго. В настоящее время проживает со второй женой. Участковым инспектором полиции совместно с представителями заинтересованных государственных органов был осуществлен выезд по данному адресу. Факт истощения у ребенка был подтвержден, родители сообщили, что за медицинской помощью по состоянию здоровья ребенка не обращались. В этот же день в данную семью был направлен педиатр, и после осмотра ребенок был направлен на госпитализацию в МОДБ", - пояснили в ведомстве.

 
Управлением полиции Кокшетау направлена информация в орган опеки и попечительства о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится проверка. Назначено обследование ребенка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
 

В Казахстане изменилось время регистрации пассажиров, вылетающих по международным направлениям

18.11.2022, 12:55 4031
В Казахстане изменилось время регистрации пассажиров, вылетающих по международным направлениям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с правилами организации обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна, проинформировали в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Ранее регистрация начиналась не позднее трех часов до вылета.        

На рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих остается прежним - за 1,5 часа до вылета, уточнили в пресс-службе столичного аэропорта.
 

Неделя российской книги пройдет в Алматы

18.11.2022, 12:23 3801
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пройдет неделя российской книги "Литература России: вспоминаем классическую, открываем современную".
 
Пресс-конференция и открытие Недели российской книги состоится 22 ноября в 11.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан (зал имени Н. Даулетовой).
 
Как рассказали организаторы, с 21 по 25 ноября в Алматы в целях укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и России пройдет серия мероприятий с участием современных российских общественных деятелей и писателей Гюзель Яхиной, Максима Замшева, Анны Эспарсы, Анастасии Строкиной и Олега Шишкина.

Запланирована серия творческих встреч писателей с читателями и жителями Алматы, в том числе на площадке X Казахстанской международной книжной и полиграфической выставки "По Великому шелковому пути - 2022" в выставочном комплексе "Атакент", в государственных и частных школах Алматы, также будут проведены лекции для студентов университета "Туран" и КазНУ имени аль-Фараби, круглый стол "Литература и современный мир", автограф-сессия и презентация романа Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд" на казахском языке издательства "Фолиант".
 
Неделя российской книги организована АНО "Институт перевода" и представительством Россотрудничества в Алматы при поддержке Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан, Национальной библиотеки Республики Казахстан, издательства "Алматыкітап баспасы", Казахского национального университета имени аль-Фараби, университета "Туран", академии детской книги "ALTAIR".
 

Движение поездов в Карагандинской области восстановлено

18.11.2022, 08:24 10526
Караганда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области на участке Караганда - Акадыр восстановлено движение поездов, приостановленное из-за схода с рельсов грузовых вагонов.
 

В 21.03 на перегоне Карабас участка Караганда - Акадыр Карагандинской области возобновлено движение поездов, прерванное после схода вагонов... Компания приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства. Специальная комиссия проводит расследование произошедшего инцидента", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Как ранее сообщалось, на данном перегоне вчера в 06.15 произошел сход 14 грузовых вагонов. Вследствие чего на участке было приостановлено движение. Со станций Кулайгыр и Карамурын были эвакуированы 963 пассажира. Более 500 пассажиров отправили до места назначения автомобильным транспортом.
 
По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

18.11.2022, 08:17 10981
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, востоке, днем в горных районах юга Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго- восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 10-12 тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в пяти областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

17.11.2022, 20:53 21546
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 18 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, юге области ожидается туман.
 
18 ноября на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте 18 ноября ночью и утром временами ожидается туман.
 
18 ноября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
18 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман.
 

McDonald’s временно приостановил работу своих ресторанов в Казахстане

17.11.2022, 17:36 27031
McDonald’s временно приостановил работу своих ресторанов в Казахстане
Фото: mcdonalds.kz
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - McDonald’s в Казахстане (ТОО "Food Solutions KZ") с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже",- сообщается на сайте компании.

 
Компания имеет 24 ресторана McDonald’s в 6 городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда - и обеспечивает работой около 2000 человек.
 

Кушербаев избран членом совета директоров "Эмбамунайгаза"

17.11.2022, 15:08 29811
Кушербаев избран членом совета директоров "Эмбамунайгаза"
Фото: Акорда
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Решением правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Крымбек Кушербаев избран членом совета директоров АО "Эмбамунайгаз" - независимым директором, сообщает пресс-служба компании.
 
Крымбек Кушербаев окончил Казахский политехнический институт (1978); Академию общественных наук при ЦК КПСС (1991). Инженер-строитель, политолог. Доктор политических наук, кандидат философских наук. Чрезвычайный и Полномочный посланник I класса (2003).
 
Трудовую деятельность начал инженером, начальником группы подготовки производства ПМК-112 "Главриссовхозстрой".
 
Занимал должности министра образования и науки РК, акима Западно-Казахстанской области, советника президента Республики Казахстан, заместителя премьер-министра РК, акима Кызылординской области, руководителя администрации президента Казахстана, государственного секретаря Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Крымбек Кушербаев освобожден от должности государственного секретаря РК.  
 

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