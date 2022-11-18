Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем в центре области 15-20 метров в секунду.
Ночью 18 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, юге области ожидается туман.
18 ноября на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте 18 ноября ночью и утром временами ожидается туман.
18 ноября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
18 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман.