Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пройдет неделя российской книги "Литература России: вспоминаем классическую, открываем современную".

Пресс-конференция и открытие Недели российской книги состоится 22 ноября в 11.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан (зал имени Н. Даулетовой).

Как рассказали организаторы, с 21 по 25 ноября в Алматы в целях укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и России пройдет серия мероприятий с участием современных российских общественных деятелей и писателей Гюзель Яхиной, Максима Замшева, Анны Эспарсы, Анастасии Строкиной и Олега Шишкина.





Запланирована серия творческих встреч писателей с читателями и жителями Алматы, в том числе на площадке X Казахстанской международной книжной и полиграфической выставки "По Великому шелковому пути - 2022" в выставочном комплексе "Атакент", в государственных и частных школах Алматы, также будут проведены лекции для студентов университета "Туран" и КазНУ имени аль-Фараби, круглый стол "Литература и современный мир", автограф-сессия и презентация романа Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд" на казахском языке издательства "Фолиант".

Неделя российской книги организована АНО "Институт перевода" и представительством Россотрудничества в Алматы при поддержке Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан, Национальной библиотеки Республики Казахстан, издательства "Алматыкітап баспасы", Казахского национального университета имени аль-Фараби, университета "Туран", академии детской книги "ALTAIR".