На озере близ Петропавловска спасли двух серых лебедей

Петропавловск. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 18 ноября оперативному дежурному областного ДЧС поступила информация о том, что на озере Соленое замерзает пара серых лебедей, слишком слабых, чтобы улететь со своими сородичами.
Так как лед еще недостаточно прочен, для спасения птиц понадобились специальные средства. Прибыв на место, специалисты отряда решили добраться до лебедей, находившихся почти в центре озера, на расстоянии порядка 500 метров от берега, на специальной спасательной доске, сообщает "Петропавловск.news".
Один стоял на льду, не имея сил убежать, его доставили на берег первым. Второй был пошустрее, когда мы подошли, отбежал метров на 200, но и его, бережно обняв, я принес к берегу. Толщина льда в том месте позволяла нам идти без опаски", - рассказал спасатель Едиль Зикрин.
Вся спасательная операция заняла менее получаса. На берегу птиц передали руководителю отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олегу Беспалову. Их теперь ждет незамерзающий водоем, теплый канал ТЭЦ-2, где они смогут прожить до весны.
18 ноября полицейские Костаная спасли краснокнижного лебедя. Замерзающую птицу обнаружили на территории центрального сквера.