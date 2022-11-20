На озере близ Петропавловска спасли двух серых лебедей

Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили на круглом столе в Алматы, организованном по инициативе группы компаний Freedom и казахстанской ассоциации урбанистов "Q88" с участием экспертов, урбанистов, архитекторов и городских активистов.





Согласно данным Комитета правовой статистики и Генеральной прокуратуры РК, в Алматы за 8 месяцев 2022 года совершено 2717 ДТП, в которых было ранено 3127 и погибло 59 человека.

По мнению экспертов, для города необходимо разработать и внедрить комплексную программу повышения мер дорожной безопасности, которая должна основываться на научных расчетах и передовом международном опыте. С этой целью в городе планируют внедрить новый социальный проект Vision Zero Almaty. Его смысл - в объединении усилий государственных ведомств, общественных организаций и других НПО, работающих в сфере урбанистики. Не менее важное отличие проекта от прежних форматов - программно-целевой подход, который будет позволять отслеживать промежуточные результаты и вовремя вносить коррективы.





Программа должна охватывать всех участников дорожного движения - пешеходов, водителей, общественный транспорт, велодвижение и др., а ее главными инструментами должны быть физически осязаемые меры успокоения трафика и рационализация дорожного пространства. Элемент изменения поведения участников движения посредством обучения или пропаганды может иметь место, но людям свойственно ошибаться. Поэтому важно инфраструктурой исключить возможность самой ошибки человека и минимизировать ее последствия", - заявил архитектор, член ассоциации урбанистов "Q88" Давид Камински.





В свою очередь сооснователь группы компаний Sergek Group Кайрат Ахметов поддержал представителя Ассоциации урбанистов и отметил, что в Алматы недостаточно только повышения водительской дисциплины, чтобы дорожное движение стало безопасным.

После внедрения интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности "Сергек" мы наблюдали положительную динамику по снижению смертельных ДТП. В Астане удалось снизить число погибших в два раза с 2017 года и по настоящее время удается удерживать эти показатели. В Алматы после внедрения системы смертность сразу тоже снизилась почти вдвое, но сейчас мы наблюдаем ухудшение ситуации. Поэтому системные проблемы на дорогах нужно решать совместными усилиями и комплексными мерами, в том числе в рамках проекта Vision Zero", - отметил Ахметов.





По мнению члена общественного совета Алматы Марата Шибутова, нужно внедрить расчет экономических потерь от гибели людей, их травматизма, аварий, задержек движения на улицах из-за ДТП и т.д.

Помимо измерения собственно травм и смертей нужно знать, сколько все эти проблемы стоят? Также нужно вносить решения по безопасности дорожного движения в разрабатываемый градостроительный кодекс, в различные нормативы по проектированию и обустройству улиц, зданий и сооружений, генпланы. В общем, будем работать над этим вопросом - это, конечно, долго и сложно, но человеческие жизни стоят этого", - отметил спикер.

В свою очередь советник председателя правления СК "Freedom Insurance" Марлен Сихаев заявил, что компания, являясь лидером казахстанского рынка автострахования, на основе имеющейся экспертизы, внутренних данных и аналитики, понимает важность усиления роли безопасности для участников дорожного движения.

Поэтому закономерно, что именно группа компаний Freedom является инициатором сегодняшнего круглого стола и соучастником проекта по повышению дорожной безопасности в городе Алматы",- резюмировал Сихаев.

В завершение мероприятия участники и организаторы договорились проводить подобные обсуждения регулярно, а также подключать новых сторонников реализации проекта.