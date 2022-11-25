Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Туркестанской, Жетысуской, Мангистауской, Улытауской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах, 15-20 м/с.

Ночью и утром 25 ноября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром 25 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с.

25 ноября на севере Улытауской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

25 ноября ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед.

25 ноября в центре Кызылординской области ожидается туман.

25 ноября в Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, на севере, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), метель. На севере, западе, юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с.

В Астане 25 ноября ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

25 ноября на севере Карагандинской области ожидается временами сильный снег. На севере, востоке, в центре области метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

25 ноября на севере, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

25 ноября днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на северо-востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.

25 ноября днем на большей части Абайской области ожидается снег. Днем на востоке, юге области ожидается метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

25 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем 25 ноября на юге Павлодарской области ожидается сильный снег, на севере, востоке, юге области метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью 25 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег, на востоке области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь). Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области метель. На севере области туман. На юге области гололед. Ветер северо-восточный ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.