Современная наука не может предсказать землетрясение, однако, ученые ученые Алматы работают над этим вопросом

Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмологи Алматы не прогнозируют до конца года сильных землетрясений, сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Даулет Сарсенбаев.

С вероятностью 0,7 наши специалисты с уверенностью заявляют, что сильных разрушительных землетрясений у нас не ожидается. В рамках предупреждения и заблаговременного оповещения населения города Алматы при поддержке акимата, ДЧС нашим Институтом сейсмологии проводится работа по внедрению системы раннего оповещению о сильных землетрясений. Как отметил глава государства, до 2025 года планируется установить 28 станций системы раннего оповещения с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения и мобильного приложения "Дармен", - проинформировал он.

Даулет Сарсенбаев отметил, что точно определить дату предстоящего землетрясения нигде в мире не могут. Однако ученые Алматы работают над этим вопросом. Ежедневно они собирают данные с сейсмологических станций и обрабатывают более 200 параметров для определения прогноза.

Также в Алматы 2 декабря в 11.00 будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Ерлана Алибекова, сейсмотренировка проводится ежегодно один раз. Ежеквартально проводятся сейсмотренировки в организациях города, в этом году уже проведено свыше 3,5 тысячи.

В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение ДАРМЕН", - заявил Ерлан Алибеков.

Отмечается, что основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

Спикер подчеркнул, что весь личный состав службы гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, будут проведены обучающие тренинги по действиям населения при землетрясении с раздачей памяток, а также укомплектованию тревожного чемоданчика на случай ЧС. В городе практически будут развернуты все 384 пункта приема оставшихся без крова.

Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

В связи с тем что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим горожан эвакуироваться тепло одетыми. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики", - отметил он.

Ерлан Алибеков также пояснил, что безопасными местами являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.