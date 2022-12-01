Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских

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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы рассказали куда можно обратиться с жалобой на неправомерные действия полицейских.
Учет поступивших звонков ведется в автоматическом режиме. Это позволяет оперативно реагировать на сигналы, сообщает Polisia.kz.
Телефон доверия в УСБ функционирует на протяжении многих лет. Это эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками органов внутренних дел. Основным модератором данного направления является наше подразделение. Номер 8-707-927-67-69 принимает звонки круглосуточно. В то же время отметим, что в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить заявление/обращение посредством портала электронного правительства egov.kz и другие доступные информационные ресурсы. Каждая жалоба граждан на действия сотрудников полиции подлежит тщательной проверке и анализу", - рассказал начальник управления собственной безопасности ДП города Алматы Ерик Жумабай.
В департаменте полиции также отметили, что в практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений. Так, с помощью нагрудных видеорегистраторов имется возможность проверить не только качество работы инспекторов дорожно-патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы.
К тому же это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Вместе с тем информируем, что вопросы строгого соблюдения конституционных прав граждан, недопущения их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования находятся на постоянном контроле руководства МВД РК и ДП Алматы", - резюмировал Жумабай.