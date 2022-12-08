Мажилисмен потребовал открыть все контракты на недропользование с начала независимости РК

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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство, как сторона контрактов на недропользование, должна открыть их условия и положения. Граждане Казахстана, как ключевой бенефициар, должны четко знать, отвечают ли эти договоры их интересам, заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен Ерлан Смайлов.
Правительство должно раскрыть информацию обо всех контрактах и лицензиях, заключенных, выданных или претерпевших изменения, начиная с 1 января 2021 года", - считает депутат.
Он напомнил, что с 2023 года Министерство энергетики планирует начать публиковать общую информацию, включая: данные о контракте на недропользование, об учредителях компаний, обладающих правом недропользования, о долях внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах, а также о финансировании обучения казахстанских кадров, об отчислениях на социальное развитие регионов и на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы.
К слову, буквально 30 ноября министерство разместило информацию о правах на недропользование в сфере углеводородов. Казалось бы, работа идет, но как ее охарактеризовать? Насколько эти шаги отвечают интересам казахстанцев?" - задается вопросом Смайлов.
По его мнению, правительство имитирует прозрачность, часто предоставляя агрегированные или отрывочные данные и только по контрактам, заключенным после 1 января 2021 года.
Это нонсенс! Нельзя быть полубеременной или полупрозрачным и полуоткрытым. Все мы прекрасно понимаем, что основой казахстанской экономики является сектор недропользования - добыча и экспорт нефти, металлов, урана и угля! И по факту все крупные контракты в этих отраслях были заключены еще в 90-е годы. И открывать надо контракты, заключенные начиная с 25 октября 1991 года - со дня начала нашей независимости", - заявил депутат.
По его мнению, правительству необходимо обеспечить полную прозрачность контрактов на недропользование по всем этапам: от заключения договоров и получения лицензий до ценообразования на всех этапах. Необходимо также провести полный аудит контрактов и оценить экономический вклад и эффект от них для граждан Казахстана, их соответствие национальным интересам.
Надеемся, что партнеры, представляющие другую сторону контрактов на недропользование, в особенности из стран западных демократий, с пониманием отнесутся к этим демократическим требованиям, как к практике, сложившейся в их странах, и поддержат курс нашей страны на дальнейшую демократизацию", - подчеркнул депутат.