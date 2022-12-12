В костанайских новостройках появились "ледяные сталактиты"

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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В еще не сданных квартирах в микрорайоне Кунай города Костаная появились "ледяные сталактиты".
Крик души от вкладчиков "Отбасы банк", которые ждут свои долгожданные квартиры в микрорайоне Кунай в 21-м квартале, в домах №№ 1, 2 и 3. Дома в плачевном состоянии. Конкурс проводился в марте 2021 года, в эксплуатацию дома должны были ввести в июне того же года. Но ключи нам таки никто не вручил", - цитирует "Наша газета" местную жительницу.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе отдела строительства акимата города Костаная.
Строительство домов № 2, 3 (произошел порыв) в 21 квартале микрорайоне Кунай осуществлялось подрядной организацией ТОО "Марал Курылыс". B октябре текущего года договор с данной организацией расторгнут ввиду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок. На период определения новой подрядной организации для завершения строительства согласно заключенному договору сохранность домов обеспечивается охранной фирмой "Нур Сакшы", - сообщили в пресс-службе.
При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части.
Протекание воды произошло с крана Маевского в системе отопления. Отделом строительства города приняты меры по устранению, работы по которым будут полностью завершены 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии", - пояснили в отделе строительства.
Подчеркивается, что в настоящее время объявлены государственные закупки на завершение работ по строительству данных домов, после определения подрядной организации все дефекты до заселения жильцов будут устранены.
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