Новый "Аватар" стал претендентом на "Золотой глобус"

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе объявили номинантов 80-й премии "Золотой глобус-2023".
Претендентами на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма" стали фильмы: "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, сообщает Lenta.ru.
В номинации "Лучшая драматическая актриса" представлены: Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").
На награду в номинации "Лучший драматический актер": будут претендовать Остин Батлер ("Элвис"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Живой") и Джереми Поуп ("Инспекция").
За звание лучшего драматического сериала поборются проекты: "Лучше звоните Солу", "Корона", "Дом дракона", "Озарк" и "Разделение".
Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.
В 2021 году главную награду кинопремии получил драматический фильм "Власть пса" режиссера Джейна Кэмпиона с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Напомним, 16 декабря на мировые экраны выйдет вторая часть "Аватар: Путь воды". В Казахстане фильм можно будет посмотреть и на казахском языке.
С 25 сентября на экраны кинотеатров в казахском дубляже уже вышел первый фильм. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook, сообщил, что цель переиздания оригинала приурочена к выходу второй части "Аватар: Путь воды", которая, как ожидается, станет самым знаковым фильмом следующего десятилетия.
Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу текста фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию", - сообщил Даурен Абаев, отметив, что Минкультуры намерено и дальше увеличивать прокат картин на казахском языке.