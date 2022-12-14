Новый "Аватар" стал претендентом на "Золотой глобус"

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Артист осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах

Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.





Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.











В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.











В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан.











Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.









