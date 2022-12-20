Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста Михаила Козачкова

Фото: Polisia.kz

Им обещали, что ребят будут перевозить на двух машинах

Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Родители юных спортсменов из Актюбинской области, которые попали в - Родители юных спортсменов из Актюбинской области, которые попали в страшную аварию , рассказали подробности.





По данным телеканала КТК , маленьких волейболистов впервые за 10 лет отправили на областные соревнования за чужой счет. Взрослым обещали, что ребят будут перевозить на двух машинах. Только после того, как произошло ДТП, родные узнали правду. На самом деле команда поехала на перегруженной машине, за рулем которой сидел уставший замдиректора районной ДЮСШ.





Родители отправили сыновей на соревнования, даже не предполагая, в каких условиях их повезут. О том, что по дороге случилась беда, взрослым сообщат сами дети. Спустя три часа после аварии. Родным позвонят те, кто пострадал меньше всех.





Все руководство виновато, начиная с акимов. Все же знали, что будут ехать из районов. Почему без сопровождения отправили?! Это же не скот. Девять детей в одну машину закинули! А до этого ведь обещали, что на двух авто повезут. 16-го должны были выехать, а транспорт только 17-го числа нашли. Со скоростью 140 он ехал", - рассказала мать одного из пострадавших Бибинур Карибаева.





Эта трагедия обнажила массу многолетних проблем, с которыми сталкиваются юные спортсмены. Целая команда поехала на областные соревнования на частной машине. Иномарка принадлежала 32-летнему замдиректора районной ДЮСШ. Детей также сопровождал 21-летний тренер.





Вместо того чтобы перевозить школьников на автобусе, как этого требуют нормы, мальчики и двое взрослых оказались в семиместном транспорте. Ко всему выяснилось: водитель по дороге заснул, и теперь он главный подозреваемый.





Водитель грубо нарушил пункты 10, 1, 22, 8 ПДД, то есть должен был двигаться со скоростью, обеспеченной ПДД, учитывать дорожно-метеорологические условия. При этом превысил количество посадочных мест в салоне. Освидетельствование показало, что он выпившим не был. Находился в утомленном состоянии - заснул. Был в утомительном состоянии", - рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов.









Такая халатность стоила одному ребенку жизни. Мальчик погиб на месте ДТП. Между жизнью и смертью сейчас и тренер. Еще двое семиклассников перенесли трепанацию черепа и сейчас находятся в искусственной коме. Врачи даже не берутся делать прогнозов.





Двое детей находятся на искусственной вентиляции легких. Отмечается положительная неврологическая симптоматика, но, учитывая тяжесть травмы головы, мы в течение 4-5 дней должны продержать их на медикаментозном сне. Сами понимаете, нужен покой для головного мозга", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.





Между тем глава облспорта оправдывается: он и не знал, на чем добирались дети. Только после трагедии выяснил, что, оказывается, директор районной ДЮСШ не попросил автобус и полицейское сопровождение.





За доставку отвечает директор. Есть три способа доставки. Это ж/д, рейсовый автобус. И если данный вид не подходит для доставки, то нанимается частный транспорт. По данным соревнованиям у нас формируется бюджет, это непосредственно директор школы согласовывает со старшим тренером. На питание - 2 МРП, проживание - от 5 до 7 тысяч", - сказал руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.





В Актюбинской области работают 38 детско-юношеских спортивных школ. Но, оказалось, только пять районов имеют свои автобусы для перевозки спортсменов. Все остальные добираются на соревнования как придется. В полиции завели дело по факту халатности. Степень вины руководства ДЮСШ и чиновников облспорта еще предстоит выяснить.





К слову, сам кубок по волейболу, куда ехали дети, в назначенный день отменили.