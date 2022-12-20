Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста Михаила Козачкова

Фото: газета Время
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция газеты "Время" на своем сайте опубликовала заявление по факту задержания Михаила Козачкова.
Судя по официальной информации по факту задержания нашего коллеги журналиста-расследователя Михаила Козачкова, распространенной Агентством финансового мониторинга, пока можно сделать только один вывод - специальный корреспондент газеты "Время" задержан в отместку за ряд разоблачительных публикаций как в нашем СМИ, так и в его личном телеграм-канале Kozachkov offside", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Михаил много писал материалов о коррупции в системе госуправления и силовых структурах.
В последние дни в его публикациях была подвергнута критике работа бывшего председателя Верховного суда, кадровая политика Генеральной прокуратуры, многочисленные подставы следователями финмониторинга. Но уголовные дела почему-то заведены не по этим публикациям, а по другим, в которых, как говорится в тексте официального заявления АФМ, "журналист грубо нарушал требования Закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне". Но за это ни в старом, ни в Новом Казахстане еще ни одного журналиста не задерживали! При этом Михаила уже обвинили (!) без суда, следовательно - голословно, бездоказательно в получении 52 миллионов тенге "за пособничество ОПГ" и разглашении неких госсекретов", - сообщают в редакции.
Его коллег, да и абсолютное большинство читателей доказательства, объявленные следствием, не убедили. Статьи, на которые ссылается АФМ, подготовлены по материалам проверок прокуратуры и полиции. Михаил никогда не предлагал к публикации неподтвержденную информацию, которую перед печатью скрупулезно проверяет еще и редакционная юридическая служба. Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками "герои" расследований Михаила. Никаких госсекретов в них не содержится. Если бы государственные секреты содержались бы в каких-то других публикациях Михаила, то правоохранительные органы давно бы потребовали их удалить с сайта. Не могут же они потворствовать дальнейшему распространению госсекретов? Но с подобными ходатайствами ни одна спецслужба в редакцию не обращалась", - говорится в заявлении.
Кроме того, в редакции газеты "Время" отметили, что статьи про упомянутого в заявлении ресторатора Абдыгаппарова "касались конкретного судебного процесса, по которому уже состоялся приговор суда и Абдыгаппаров признан судом преступником". "Признан судом, а не Козачковым!" - уточнили в издании.
Сообщается, что редакция направила своих представителей для оказания Михаилу квалифицированной юридической помощи. На этот момент достоверно известно, что Козачков задержан и доставлен для дачи показаний в департамент экономических расследований по Алматы. В его доме проводился обыск. При этом ни адвокат Михаила, ни защитник его жены не допущены к следственным действиям, которые проводились в его квартире, отметили в редакции.
Редакция, как и многие коллеги Михаила из других изданий, будет всеми возможными способами добиваться освобождения журналиста, в отношении которого начались репрессии за его профессиональную деятельность. Ни для кого не секрет, что публикации Михаила были занозой в пятой точке многих высокопоставленных чиновников и силовиков, которые, видимо, и решили таким образом заткнуть Козачкова надолго. Но вряд ли у них это получится. Хотя они очень стремятся", - говорится в заявлении.
По данным издания, в воскресенье в 21.20 Михаила Козачкова доставили в изолятор временного содержания. Санкции на арест пока нет.
Напомним, вчера Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании известного журналиста Михаила Козачкова.