Казахстанские военнослужащие приняли участие в совместном учении в Индии

Фото: МО РК

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие регионального командования "Юг" приняли участие в совместном казахстанско-индийском учении "КазИнд" в Индии, - Военнослужащие регионального командования "Юг" приняли участие в совместном казахстанско-индийском учении "КазИнд" в Индии, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.





В ходе учений, проведенных в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии, были сформированы две сводные смешанные роты.





На протяжении двух недель участники отрабатывали различные элементы боевых действий в условиях сложной незнакомой местности.





В ходе учения прошли занятия по инженерно-саперной подготовке, где военнослужащие ознакомились с образцами самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывчатых веществ. Также принимающей стороной было организовано показное занятие по организации патрулирования и организации засад.





Особое внимание было уделено правилам ориентирования и выживания в специфических природных и климатических условиях. А в ходе основного этапа военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи в условиях джунглей. После десантирования с вертолета по фалу воины отработали действия с применением оружия.





Кроме того, в рамках учения были организованы состязания на выносливость по преодолению дистанции в 6 км по пересеченной местности с оружием и снаряжением весом 10 кг. Первым к финишу пришел старший сержант Алдияр Мухамадиев, сержант взвода танковой бригады Гвардейского гарнизона.





Как отметили представители казахстанской стороны, участие в совместном учении "КазИнд-2022" позволило военнослужащим ознакомиться с методикой боевой подготовки коллег из Индии, повысить свою боевую выучку и показать профессиональное мастерство в условиях абсолютно незнакомой местности.





Следует отметить, что казахстанско-индийское учение "КазИнд" состоялось уже в четвертый раз. Впервые такое учение прошло в 2018 году на полигоне Матыбулак Жамбылской области. После этого совместные маневры в 2019 году проводились в индийском штате Уттаракханд, а в 2021 году на полигоне регионального командования "Юг" Айша-Биби.