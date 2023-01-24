В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 января 2023 года в Казахстане проводится легализация иностранных автомобилей, сообщает Polisia.kz.
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в Сonnection point центров обслуживания населения.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию - 200 000 тенге;
- государственная пошлина за техпаспорт - 4313 тенге;
- за государственный номер - 9660 тенге.
Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.
После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.
Напомним, в МВД открыли горячую линию по легализации машин с иностранными номерами.
Дополнено 23.01.2023, 10.33
Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- наличие гражданства Республики Казахстан;
- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
- направить запрос на проверку;
- забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.
Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.
После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.