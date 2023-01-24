В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей  

Отключения связаны с ремонтом на теплосетях

Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi

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Экибастуз. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 4 участках. Об этом сообщили в городском - Сегодня в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 4 участках. Об этом сообщили в городском акимате





Всего будут задействованы 11 сварщиков, 16 слесарей и 7 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:





- замены дефектного участка в сторону ул. Астана, 34, в связи с чем с 09.00 до 16.00 планируется отключение от теплоснабжения 10 частных жилых домов и 3 юридических лиц;





- замены дефектного участка в сторону ул. Б. Жырау - ул. Казахстанская, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 49 частных жилых домов;





- замены дефектного участка в сторону ул. Шахтостроителей, 3, в связи с чем с 10.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 15 частных жилых домов;





- замены дефектного участка в сторону ул. Рабочая, 1, в связи с чем с 10.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 10 частных жилых домов.





Отмечается, что по завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.



