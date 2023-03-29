28.03.2023, 12:42 57761
В Алматы начинается противоклещевая обработка лесных массивов и парков
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с 29 марта 2023 года начинается 1-й тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций города Алматы.
Сообщается, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов общей площадью 1904,924 га и 144 городских парка и сквера на площади 519,616 га. Обработка будет проводиться в сухую, недождливую погоду с 29 марта по 28 апреля 2023 года.
Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (2-й тур - в мае-июне)", - уточнили в РСК.
Отмечается, что обработка в основном будет проводиться в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, будут устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рекомендует горожанам не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки во избежание попадания на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата. Также не рекомендуется посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.
Кроме того, не рекомендуется домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов.
После проведения обработки в течение 40 дней нельзя собирать и использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.
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29.03.2023, 09:47 981
Гражданин Казахстана, которого искали в Южной Корее, сдался полиции
Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции, передает корреспондент агентства.
Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее, двое граждан РК, которым было ранее отказано во въезде в Республику Корея, незаконно покинули Международный аэропорт города Инчхон. Один из них был позднее задержан местной полицией.
Также в министерстве отметили, что данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем, возможно, сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда наших граждан в страну.
Ранее в МИД прокомментировали введение дополнительных консультаций при выдаче шенгенской визы казахстанцам.
29.03.2023, 08:54 5146
Трещины на стенах - жители Шымкента боятся возвращаться в многоэтажку после землетрясений
Фото: кадр из видео КТК
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Шымкент. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте жители сравнительно новой многоэтажки уже неделю боятся находиться в своих квартирах. Говорят, что после двух землетрясений, докатившихся до города со стороны соседних стран, на стенах появились трещины.
Опасаясь за свои жизни, многие уехали к родным, сообщает телеканал КТК.
Напомним, подземные толчки силой 3 балла случились ночью 21 марта. Местные жители вспоминают, как боялись, что дом рухнет - он сильно шатался и скрипел.
Так трясло, что я еле успела собрать пятерых детей и выбежать на улицу. Я не видела, как стены трескались, но слышала неприятный скрежет", - рассказала одна из местных жительниц.
Некоторые после землетрясения так и не вернулись домой. Людей напугали трещины. Они появились от потолка до пола. Где-то потрескалась и отпала штукатурка, и как будто отходят окна.
Я не знаю, как этот дом не упал. Он весь трясся и скрипел. Сейчас даже страшно сюда зайти. Те, кто сейчас тут живет, им просто некуда деваться, так бы все сбежали", - рассказала Куралай Сагындыкова.
Этому дому из 96 квартир всего четыре года. Многие жильцы взяли ипотеку на 15 лет, а теперь недоумевают: как жить? А еще задаются вопросом, кто будет отвечать, если в следующий раз их завалит.
Этому дому всего четыре года. Он, как карточный, разваливается. Всего 3 балла было, а уже стены трещинами. А если как в Турции будет - четыре и выше? Кто будет в ответе? Пусть придут эксперты и разбираются", - говорит Шолпан Куртанова.
По данным телеканала, чиновники уверяют, что экспертизы уже провели. Согласно документам, дом сделан из сэндвич-панелей и может устоять даже при 8 баллах. А трещины, говорят, появились всего в шести-семи квартирах. Их замажет подрядчик, у которого еще не вышел гарантийный срок.
Дом сам монолитно-каркасный, рассчитан, согласно СН РК, на 8 баллов. На сегодняшний день есть факты, что именно после землетрясения появились между СП-панелями трещины. Наши специалисты уже заактировали вместе с домкомами. Соответственно, будут приниматься меры", - сказал заместитель руководителя управления строительства Шымкента Ердаулет Ажибаев.
Чиновник заверил, бояться людям нечего. Правда, жильцы девятиэтажки словам не верят и уже собирают деньги на независимую экспертизу.
Как сообщалось ранее, 21 марта в 22.47 казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Магнитуда MPV 7.8. Подземные толчки от землетрясения ощущались в Казахстане.
Сильнее всего землетрясение силой 3-4 балла ощутили жители Шымкента. Подземные толчки силой 3 балла также ощущались в Таразе. В Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области сила землетрясения составила 2 балла.
Подземные толчки вызвали панику у жителей. Многие из них вышли на улицу, опасаясь повторного землетрясения.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
Как сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тысяч домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
28.03.2023, 20:23 67911
Санврачи установили причину массового отравления школьников в Шымкенте Дополнено
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента обнародовали промежуточные результаты расследования массового отравления школьников. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек, передает корреспондент агентства.
22 марта 2023 года в 07.00 из городской инфекционной больницы поступило экстренное извещение о том, что госпитализировано 12 больных школьников с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелая степень, обезвоживание 2-й степени?". В этой связи было немедленно начато санитарно-эпидемологическое расследование", - сообщили в департаменте.
По данным ведомства, школьники приехали из других регионов в Шымкент для участия в республиканской олимпиаде с 20 по 25 марта 2023 года по общеобразовательным предметам естественно-математического направления. Всего приехало 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех приехавших для участия в олимпиаде разместили в общежитиях учебных заведений города по трем адресам:
- 282 школьника и 24 руководителя команд в школе-интернате "Білім инновация" для мальчиков № 1;
- 246 школьников и 24 руководителя команд в лицее-интернате № 1 для одаренных детей";
- 256 школьников и 28 руководителя команд в общежитии № 5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова.
Всего с 22 по 23 марта 2023 года было госпитализировано в городскую инфекционную больницу 15 детей с предварительным диагнозом "ОКИ, острый гастроэнтерит, тяжелой степени тяжести, дегидротация 2-й степени?". Жалобы больных при поступлении в больницу: диарея, рвота, головная боль, повышенная температура, боли в животе, общая слабость", - уточнили в департаменте.
Отмечается, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5.
Для проживающих в общежитии № 5 питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" ЮКГУ имени М. Ауэзова, расположенной по улице Ильяева, № 8, и доставлялась на автотранспорте в общежитие № 5. В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе", - проинформировали в ведомстве.
По данным санврачей, 25 марта все 15 заболевших детей выписаны из больницы, у всех детей бактериологические анализы отрицательные, выписаны с окончательным диагнозом "другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения".
Кроме того, 23 марта в городскую инфекционную больницу был госпитализирован с диагнозом "ветряная оспа" один участник олимпиады, проживающий в общежитии № 5, который на сегодняшний день продолжает получать лечение в инфекционной больнице.
Сообщается, что в ходе проведения расследования было принято решение о передаче обеспечения питания участников олимпиады, проживающих в общежитие № 5, в столовую городской школы-гимназии № 1. Кроме того, была отменена торжественная церемония закрытия олимпиады, победителей наградили в местах проживания.
Также, по данным ведомства, пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, проведение которой было запланировано на 3-8 апреля 2023 года в городе Шымкенте. Олимпиада пройдет в регионах.
За всеми контактировавшими с больными велось медицинское наблюдение. Проведение расследования и санитарно-эпидемиологических мероприятий продолжается.
Проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в Шымкенте с 20 по 25 марта 2023 года не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля, и уведомление о ее проведении также не поступало... Департамент впредь рекомендует организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Республики Казахстан", - заключили в ведомстве.
Дополнено 28.03.2023, 20.23
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей в Шымкенте. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.
Вчера прошло совещание с участием министра просвещения, где были приняты соответствующие меры по отношению оргкомитета олимпиады. За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и ненадлежащую организацию республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления в городе Шымкенте на и. о. председателя Комитета среднего образования, руководителя управления содержания и методологического обеспечения Комитета среднего образования и директора Республиканского научно-практического центра "Дарын" наложены дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора. Первостепенной задачей министерства остается вопрос обеспечения безопасности детей. В связи с этим пересмотрены форматы проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению и республиканского конкурса научных проектов школьников", - написала Шолпан Каринова в своем аккаунте в Facebook.
28.03.2023, 15:03 48826
В Казахстане намерены упростить предоставление земель для строительства объектов придорожного сервиса
Государством возмещается 10% от стоимости объекта
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Амангельды Беков рассказал о механизме государственной поддержки по возмещению затрат на строительство объектов придорожного сервиса.
По его словам, государством возмещается 10% от стоимости объекта и также оплачивается 83 тысячи тенге за каждый санитарно-гигиенический узел.
В целях упрощения процедуры выделения земель для строительства объектов придорожного сервиса прорабатывается вопрос по внесению изменений в действующее законодательство", - проинформировал спикер.
Он также сообщил, что вдоль автодорог республиканского значения функционирует 1600 объектов придорожного сервиса, 74 из которых соответствуют требованиям национальных стандартов.
В текущем году планируется запустить еще 78 объектов, в том числе за счет привлечения частных инвестиций будет построено 25 АЗС и 28 пунктов питания", - отметил Амангельды Беков.
Также в рамках реконструкции и ремонта планируется построить 25 санитарно-гигиенических узлов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение.
28.03.2023, 14:24 51896
В Астане ослабят напор воды из-за дефицита мощностей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, сообщает пресс-служба ГКП "Астана Су Арнасы".
В настоящее время ГКП "Астана Су Арнасы" вынуждена принять меры по регулированию давления воды.
Как сообщили в пресс-службе, с 04.30 до 09.30 давление воды будет на повышенном режиме, с 09.30 до 12.00 - на пониженном давлении, с 12.00 до 14.00 - на повышенном давлении, с 14.00 до 18.00 - на пониженном давлении, с 18.00 до 00.00 - на повышенном давлении, с 00.00 до 04.30 - на пониженном давлении.
Эти меры будут приниматься до запуска новой НФС. Строительство насосно-фильтровальной станции началось осенью 2021 года. Ее мощность в 105 тысяч кубических метров/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года", - добавили в ГКП "Астана Су Арнасы".
Также в компании попросили всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей в дом воды.
Ранее сообщалось, что строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами.
С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-балльной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
28.03.2023, 13:52 54571
Президент России наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина
Они награждены за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, медалью Пушкина за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей награждены:
- директор АО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" Галым Ахмедьяров;
- директор Шымкентского городского русского драматического театра Игорь Вербицкий;
- артистка государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац Валерия Крымская;
- председатель правления - ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Садыков;
- председатель общественно-культурного объединения "Славяне" Галина Щербакова.
27.03.2023, 19:58 98441
Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор
Фото: Facebook/Вадим Борейко
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку.
Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса. Можно сказать, за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований. Но, хочу подчеркнуть, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованный преступной группировки Елдоса Коспаева, обвинения в пособничестве рейдерству сняты, уголовное дело по статьям 249 и 262 в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям", - сообщила адвокат Козачкова Елена Жигаленок.
Напомним, 20 декабря Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. Его арестовали сроком на два месяца, до 18 февраля.
После задержания коллеги Козачкова написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя.
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ.
27.03.2023, 15:40 106531
Рыбакина оказала финансовую поддержку юным теннисисткам Казахстана
14 игроков получили по 2,5 млн тенге
Фото: ktf.kz
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсменка Елена Рыбакина оказала финансовую поддержку юным перспективным теннисисткам Казахстана, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Буквально на днях первая ракетка Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться, в будущем стать таким же топ-игроком, как она. Рыбакина сама выбрала - кому оказать поддержку. 14 игроков получили по 2,5 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Елене письмо, где рассказала свою историю в теннисе.
В пресс-службе отметили, что изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница Уимблдона увеличила количество и денежный объем грантов.
Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить гранты для молодых игроков, потому что я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - заявила Елена Рыбакина после победы в Уимблдоне.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?