В Алматы начинается противоклещевая обработка лесных массивов и парков

Обработка проводится в два этапа. Первый начнется 29 марта

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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с 29 марта 2023 года начинается 1-й тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций города Алматы.





Сообщается, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов общей площадью 1904,924 га и 144 городских парка и сквера на площади 519,616 га. Обработка будет проводиться в сухую, недождливую погоду с 29 марта по 28 апреля 2023 года.





Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (2-й тур - в мае-июне)", - уточнили в РСК.





Отмечается, что обработка в основном будет проводиться в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, будут устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".





Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рекомендует горожанам не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки во избежание попадания на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата. Также не рекомендуется посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.





Кроме того, не рекомендуется домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов.





После проведения обработки в течение 40 дней нельзя собирать и использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.