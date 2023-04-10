09.04.2023, 17:00 29646
В Казахстане православные празднуют Вербное воскресенье
Фото: mitropolia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 апреля, православные Казахстана празднуют Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим, информирует РИА Новости.
Вербное воскресенье - один из праздников в христианской церкви, его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских конфессий.
Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы. Это растение одним из первых распускается весной и олицетворяет собой чистоту и добро, победу жизни над смертью.
В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции - апельсина, в Восточной Европе - высушенными цветами, а в южных странах - ветвями пальмы. Официальное название праздника - Вход Господень в Иерусалим.
Сообщается, что это один из двунадесятых праздников (двенадцати самых важных в христианской церкви, связанных с жизнью Иисуса и Богородицы).
Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается в III веке, в этот день проводились торжественные шествия и крестные ходы. Неделя ваий (от греческого "ваиа" - пальма) описывается и в римских богослужебных книгах конца VII - начала VIII веков. В Библии Вербному воскресенью предшествует Лазарева суббота, день, когда Христос воскресил умершего четверо суток назад своего знакомого Лазаря, который долго и мучительно болел перед этим. Именно после этого события Иисуса стали принимать как Царя и Бога.
Воскрешение Лазаря - символ всеобщего воскрешения человечества, поэтому Лазарева суббота - это единственная суббота, когда в церкви совершается воскресное богослужение. На следующий день Мессия торжественно въезжает в Иерусалим на осле, показывая людям, что он не претендует на место земного царя, чего от него так ждали иудеи.
Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом. В праздник не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, а обычные повседневные дела не возбраняются.
Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гуляния, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма. Кроме того, хозяйки никогда не готовили в этот день горячие блюда, особенно строго придерживались запрета те, кто собирался присутствовать на всенощной. О столе в этот день рекомендовано заботиться заранее.
новости по теме
10.04.2023, 08:33 2806
Дожди прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня большая территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди. На юге в горных районах временами ожидается сильный дождь, ночью на севере в Акмолинской области пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Лишь на севере, в центре, востоке РК ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах - гроза, в Жамбылской области град", - отмечают синоптики.
На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильный дождь.
В Жамбылской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и более.
Ночью в центре, в горных районах области Жетысу, на поверхности почвы на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.
В Алматы ожидаются осадки, гроза. Температура воздуха днем составит +17+19 °C, скорость ветра - 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность. Температура воздуха днем - +10+12 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
В Шымкенте: осадки, гроза. Температура воздуха днем - +17+19 °C, скорость ветра - 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 метра в секунду.
Ранее синоптики сделали прогноз погоды на апрель.
08.04.2023, 11:48 90161
В Алматы завершаются съемки болливудского фильма
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялись съемки новой романтической комедии под названием "Бандра". Фильм снимает болливудская компания "Аджис Винаяка филмс", сообщает "Хабар 24".
Картина рассказывает о любви двух героев. По словам режиссера, это история 30-летней давности, которая, перекликаясь с современностью, продолжается и в наши дни.
Фильм начали снимать в Индии в сентябре прошлого года, съемки продлились 111 дней. Казахстан же стал локацией для современной его части. В картине снимаются не только известные болливудские актеры, но и казахстанцы. Премьера состоится 7 июля, фильм выйдет в прокат по всему миру.
Сегодня уже финал съемок, и теперь нам осталось отснять только одну песню. На самом деле это первая часть фильма, и мы планируем вторую часть также снимать здесь. Я хочу больше знать о Казахстане, его культуре и обычаях, здесь очень красиво. Спасибо огромное казахстанцам за гостеприимство", - сказал режиссер фильма Арун Гопи.
08.04.2023, 09:21 95126
В Акорде был проведен ауызашар от имени главы государства
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам, сообщает пресс-служба Акорды.
Далее в выступлении были затронуты ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год.
По итогам общенационального референдума были внесены поправки в Конституцию. Проведено несколько важных электоральных кампаний, в том числе президентские выборы и недавние выборы в парламент и маслихаты. В целом в краткие сроки была проделана огромная работы. Начало строительства Справедливого Казахстана ознаменовало новую эпоху в развитии нашей страны. Казахстан - единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования - яркое тому подтверждение. Мы твердо намерены продолжать политику реформ", - сказал глава государства.
Президент отметил, что Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. По его мнению, все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе.
Народная мудрость гласит: "Залог благополучия - в согласии". Только мир, сплоченность и единство могут обеспечить нам процветание и достижение высоких целей. Именно эти непреходящие ценности являются условием прогресса государства и уверенности людей в завтрашнем дне. Поэтому сохранение мира и единства в Казахстане является одной из наших главных задач. На это мы должны направить все наши усилия", - отметил глава государства.
Как считает Касым-Жомарт Токаев, особую важность сегодня имеет продвижение традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.
Традиции и обычаи казахского народа всегда призывали к добру и имели глубокое нравственное значение. Замечательным примером может служить бата - напутствие аксакалами молодежи. Подрастающее поколение всегда с должным уважением относилось к старшим. Внимания и трепетного отношения в казахском обществе всегда удостаивались дочери. Все это созвучно главным ценностям традиционного ислама", - сказал президент.
Глава государства также призвал беречь и развивать национальную культуру.
Национальная культура - это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни. Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Выразив обеспокоенность нынешней ситуацией в мире, президент заметил, что сегодня в обществе не хватает таких общечеловеческих качеств, как доброта, милосердие и забота об окружающих. Поэтому он призвал приложить все усилия, чтобы побороть эти тревожные тенденции, угрожающие всему человечеству. Для этого каждый должен свято хранить в своем сердце высокие принципы и следовать им в своих повседневных помыслах и поступках.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам мира и благополучия.
На ауызашар были приглашены государственные и общественные деятели, ученые, врачи, педагоги, представители этнокультурных объединений, главы дипломатических миссий, деятели культуры, сотрудники спасательных служб.
08.04.2023, 09:03 96431
В Казахстане 8 апреля ожидаются заморозки, гроза и град
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана в субботу, 8 апреля, ожидается неустойчивый характер погоды.
В горных районах юго-востока ожидается дождь с переходом в снег, в северных регионах - снег, на юге, юго-востоке пройдут дожди, в горных районах - сильные осадки.
Только на западе, крайнем северо-западе, севере страны ожидается ясная погода без осадков.
По республике ожидаются усиление ветра, туман, в северных областях - гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке - гроза, на юге и юго-востоке - град.
Ночью на юге, востоке, в горных районах Алматинской, в горных районах Жетысуской, днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
07.04.2023, 18:00 129306
Генконсул КНР в Алматы ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай
Посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай.
Согласно соответствующему соглашению между Китаем и Казахстаном обе стороны должны на основании дипломатических нот оформлять многократные годовые визы для водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки через Китай и Казахстан", - написала Цзян Вэй на своей странице в Сети.
Она подчеркнула, что казахстанские транспортные компании должны заранее подавать заявку на получение квалификации в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и направлять уведомление Министерству иностранных дел РК.
Также посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей, полученными от МИД РК или представительства МИД РК в городе Алматы.
Как сообщила Цзян Вэй, в настоящее время генеральное консульство принимает заявления на визы каждый рабочий день. С начала этого года уже выдано 2250 водительских виз, что на 65% больше, чем до пандемии.
По статистике, к настоящему времени около 4500 казахстанских водителей имеют действующие многократные визы в Китай. Ожидается, что к 1 июля текущего года количество водительских виз, выдаваемых генеральным консульством, превысит 8000.
Хотела бы отметить, что беспрепятственная приграничная торговля между Китаем и Казахстаном имеет ключевое значение для увеличения объема двусторонней торговли и руководители на высоком уровне обеих стран уделяют этому большое внимание. Я очень рада видеть, что компетентные органы РК недавно уже выяснили причины загруженности портов и приняли необходимые меры по оптимизации процесса", - добавила она.
Также генконсул выразила уверенность в том, что совместными усилиями компетентных органов обеих сторон передвижение товаров и людей на границе между двумя странами будет еще более свободным и удобным.
07.04.2023, 17:47 130146
В КГД рассказали, какие авто можно легализовать в Казахстане за 200 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге.
Как пояснили в пресс-службе КГД, действие постановления правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 13 "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств" распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.
К указанным категориям относятся:
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили;
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны.
Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года.
При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса", - добавили в комитете.
Напомним, легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
07.04.2023, 15:48 134176
Экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области
Фото: Pixabay.com
Рассказать друзьям
Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала марта в стране зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная", - пишет "Алау".
По данным издания, в Костанайской области уже выявили один случай заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Главный санитарный врач области подписал постановление, в котором поручил облздраву проводить экстренную вакцинацию контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия. Также в постановлении поручено провести анализ привитости лиц до 30 лет против кори по области и организовать вакцинацию медработников до 55 лет, ранее не привитых", - сообщает сайт.
Согласно данному постановлению доля детей, не получивших плановые профилактические прививки, должна в группах дошкольных детских организациях составлять не более 10%", - рассказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.
Сейчас медики будут проводить наверстывающую иммунизацию для тех, кто пропустил прививки против кори. Это около трех с половиной тысяч детей. В санэпидведомстве напомнили, что плановая вакцинация проводится для детей дважды: первая в 12-15 месяцев и вторая в возрасте 6 лет.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация.
Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью. В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости.
Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщила Гулим Досумова.
Между тем министр здравоохранения Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
07.04.2023, 14:32 136136
Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы в мае отдохнут 11 дней.
Согласно календарю в мае казахстанцев ожидают три праздника:
- 1 Мая - Праздник единства народа Казахстана
- 7 Мая - День защитника Отечества
- 9 Мая - День Победы
1 Мая в этом году выпадает на понедельник, соответственно, сразу после выходных, 29 и 30 апреля, 1 мая будет третьим днем отдыха.
7 Мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
Читаемое
09.04.2023, 09:00Токаев выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери 09.04.2023, 09:4143256В Шымкенте автобус без водителя выехал на встречку: погибли четверо человек 09.04.2023, 13:3435871В Мангистауской области сотрудникам не выплатили зарплаты на 24 млн тенге: работодатель оштрафован 09.04.2023, 14:3934161До пяти человек возросло количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023, 17:1429791В Акмолинской области пропавшего четырехлетнего мальчика нашли мертвым 05.04.2023, 11:18143691Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам 07.04.2023, 14:32136046Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае 05.04.2023, 10:51135466Строительство на терренкуре в Алматы приостановлено 05.04.2023, 10:06133441В Алматы и Туркестанской области отменены госзакупки в общей сложности на 24 млрд тенге 05.04.2023, 15:44133431Летнюю террасу кафе в центре Алматы сносят по решению суда 18.03.2023, 14:26244256В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 16.03.2023, 19:02229616Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 15.03.2023, 14:26229096Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 14.03.2023, 19:03227941Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 14.03.2023, 16:53224691Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?