Нотариусы Алматы обратились в Минюст
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа нотариусов города Алматы обратилась в Министерство юстиции Республики Казахстан в связи с пилотным проектом ведомства, который предусматривает удостоверения нотариусами доверенности в формате онлайн, передает корреспондент агентства.
Согласно статье 42, 43 закона РК "О нотариате", и пункта 6-13 "Правил совершения нотариальных действий нотариусами": нотариус, при совершении нотариального действия, устанавливает личность обратившегося лица, а также выясняет дееспособность граждан и проверяет правоспособность юридических лиц. Остается непонятным каким образом нотариус посредством видео-звонка сможет убедится в том, что обратившееся лицо дееспособно, адекватно, не находится в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого им документа, а также не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств? " - говорится в письме.
По информации нотариусов, "статья 44-1 закона РК "О нотариате" прямо предусматривает порядок совершения нотариусами нотариальных действий в электронной форме, согласно которому, лицо, обратившееся за совершением нотариального действия в электронном формате должно "в присутствии нотариуса" подписывать документ посредством ЭЦП или графического планшета, при этом нотариус также удостоверяет данный документ своим ЭЦП. Удостоверение документов в формате онлайн прямо противоречит данной норме закона".
Нотариальное сообщество города Алматы считает, что "последствия удостоверения доверенностей в формате онлайн колоссальны и необратимы, как для нотариусов, так и для обратившихся физических и/или юридических лиц", - указывается в письме Министерству юстиции.
По мнению нотариального сообщества города Алматы, данный проект приведет к тому, что:
1. возрастет количество преступных действий связанных с угрозами, запугиванием лиц с целью совершения нотариального действия в формате онлайн; 2. увеличится количество мошеннических действий связанных с обманом, намеренным введением в заблуждение обратившихся за такой услугой лиц; 3. возникнут прецеденты, где заинтересованные лица будут требовать отмены нотариального действия ссылаясь на то, что совершившее нотариальное действие лицо находилось в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения либо по состоянию здоровья (психическое заболевание) не могло осознавать сути подписываемого документа; 4. появятся прецеденты, где определенные заинтересованные лица смогут совершать нотариальные действия вместо других лиц (двойники, близнецы, похожие лица) умышленно вводя нотариусов в заблуждения и выдавая себя за другое лицо".
Авторы письма уверены, что "удостоверение доверенностей в формате онлайн неминуемо приведет к массе судебных процессов (уголовных, гражданских), к признанию недействительными нотариальных актов, что повлечет ответственность нотариусов, а также нарушение прав и законных интересов граждан и возникновение ущерба материального и морального характера. Согласно пункту 7 статьи 45 Административного Процедурно - Процессуального Кодекса РК, электронные документы, удостоверенные посредством ЭЦП, равнозначны подписанным документам на бумажном носителе и не требуют заверения иными способами. Так, в настоящее время доверенности на представление интересов в судебных органах можно выписать через "Судебный кабинет", так для чего их изготавливать нотариусами онлайн?"
Складывается ощущение, что Министерство цифрового развития РК всеми силами пытается внедрить новшества, которые приведут к нарушению исправно работающего, отлаженного механизма. Только никому не понятно для чего? Кроме того, согласно данным Министерства цифрового развития РК удостоверение нотариальных документов в формате онлайн практикуют только два государства (Франция и Литва) в мире, возникает вопрос почему же экономически развитые страны мира с высоким уровнем жизни населения, наилучшим качеством жизни населения, наивысшим индексом счастья граждан и нулевым уровнем коррупции не практикуют подобное?" - отмечают авторы обращения.
По мнению представителей нотариального сообщества Алматы, "без обсуждения внесенных новшеств с нотариальным сообществом Республики Казахстан и без внесения соответствующих изменений в отраслевое законодательство, Министерство цифрового развития РК не должно было презентовать подобный проект. В результате необдуманных, скоропалительных действий отдельных лиц, население Республики Казахстан ожидает совершение нотариальных действий нотариусами в онлайн формате, а нотариусы Республики Казахстан не вправе совершать действия противоречащие законодательству Республики Казахстан, что приводит к негативной реакции населения и подрывает авторитет института нотариата".
Таким образом, нотариальное сообщество города Алматы убеждено в том, что удостоверение нотариусами доверенностей в формате онлайн, во-первых: прямо противоречит нормативно-правовым актам регулирующим деятельность нотариусов Республики Казахстан, во-вторых: приведет к возникновению еще большего количества судебных споров и разбирательств связанных с нарушением прав и законных интересов граждан. На основании вышеизложенного, просим Вашего содействия в разрешении создавшейся ситуации, отмене пилотного проекта", - заключают авторы письма (орфография и пунктуация обращения сохранены. - Прим. ред.).
Текст данного обращения можно прочитать здесь. Фамилии автором письма редакция не указывает по этическим соображениям. Мы следим за ситуацией и будем информировать своих читателей.