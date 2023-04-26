В Алматы в родительский день запустят дополнительные автобусы

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для посещения кладбищ в родительский день для жителей города будут запущены дополнительные автобусы, которые будут курсировать с 07.00 до 20.00.





По данным управления городской мобильности Алматы, маршрут № 88 "ул. Кунаева" - "Западное кладбище" будет усилен дополнительными автобусами, пункт отправления улица Кунаева/Макатаева. Также будут запущены два дополнительных маршрута по направлениям "ЖД вокзал Алматы-1" - "Западное кладбище" и "ЖД мост Алматы-1" - "кладбище Нижняя пятилетка".





Кроме того, перевозчиками будет осуществлен 100% выпуск автобусов на маршрутах, которые курсируют возле кладбищ, а именно № 7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100.





Радоницу - родительский день христиане отмечают на девятый день после Пасхи, в этом году она выпала на 25 апреля. Это день поминовения усопших.