Алматинцев возмутила замена мурала со снежным барсом на рекламу газировки

Депутат потребовал у представителей госоргана предоставить не короткий отчет, а провести основательную, всестороннюю работу

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Руслан Берденов обратился к представителям Комитета национальной безопасности в связи со смертью курсанта в стенах Академии КНБ, сообщает пресс-служба партии Respublica.





Вы говорите о том, что подобный случай произошел лишь единожды, но это не так. Курсант, который, предположительно, покончил с собой, за 2 дня до смерти анонимно писал мне в социальных сетях. Парень сообщил, что азартными играми увлечены ребята на всех старших курсах, играют и ваши коллеги", - отметил мажилисмен в своем депзапросе.





Он потребовал у представителей органа "предоставить не короткий отчет, а провести основательную, всестороннюю работу".





Это огромная проблема, существующая в ваших рядах", - подчеркнул депутат.





Ранее мажилисмен неоднократно поднимал проблему широкого распространения азартных игр.





После того, как я в стенах парламента заявил о том, что мы хотим бороться с рекламой букмекерских контор, мне каждый день десятками, сотнями приходят сообщения от доведенных до отчаяния молодых ребят, от их мам, отцов, сестер и братьев. Мужчины плачут в этих аудиосообщениях, благодаря нас за позицию и умоляя остановить беспредел. Больно читать эти письма, полные боли и угасающей надежды", - отмечал ранее депутат.





В качестве решения депутат озвучивал несколько предложений, среди которых:





установить на законодательном уровне полный запрет рекламы букмекерских контор на всех информационных площадках (ТВ, радио, наружная реклама и прочее);

проводить агитационную работу о вреде азартных игр в СМИ и на других площадках.





Ранее сообщалось, что курсант Академии КНБ РК покончил с собой в общежитии. Причиной самоубийства стала игромания.





Всего с 2020 года в Казахстане скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.





В связи с высокой смертностью в рядах ВС казахстанский сенатор Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей, где произошли смертельные или несчастные случаи с солдатами-срочниками.