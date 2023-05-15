14.05.2023, 13:15 53341
Алматинцев возмутила замена мурала со снежным барсом на рекламу газировки
Фото: instagram/yer_yess
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Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Алматы возмутила замена мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов на проспекте Абылай хана на рекламу газировки.
Этот снежный барс на Жибек-Жолы - Абылайхана был лучшим муралом в городе. Каждый раз, когда я бывал на этом перекрестке, у меня поднималось настроение от того, что у нас в городе умеют создавать такие вещи. Красивый. Классный. На сто процентов алматинский. И теперь его больше нет", - написал юрист Ержан Есимханов на своей странице в Сети.
В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики прокомментировали ситуацию.
Замена мурала снежного барса на рекламный мурал на фасаде жилого дома по адресу: проспект Абылай хана, дом 59/61, инициировал ПКСК "Орман" этого дома после согласования с его жильцами", - заявили в пресс-службе.
В управлении также напомнили, что право наносить рекламное изображение на дом определяют только сами собственники.
5 мая 2023 года управление зарегистрировало уведомление на размещение рекламного мурала площадью 70 квадратных метров. Для узаконения этой рекламы компания-заказчик предоставила в управление весь необходимый пакет документов. Оснований для отказа в регистрации уведомления не было, потому что эскиз отвечает требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере рекламы", - добавили в пресс-службе.
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15.05.2023, 14:56 7341
"Он писал мне за 2 дня до смерти" - депутат обратился к КНБ в связи с очередным суицидом солдата-срочника
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Руслан Берденов обратился к представителям Комитета национальной безопасности в связи со смертью курсанта в стенах Академии КНБ, сообщает пресс-служба партии Respublica.
Вы говорите о том, что подобный случай произошел лишь единожды, но это не так. Курсант, который, предположительно, покончил с собой, за 2 дня до смерти анонимно писал мне в социальных сетях. Парень сообщил, что азартными играми увлечены ребята на всех старших курсах, играют и ваши коллеги", - отметил мажилисмен в своем депзапросе.
Он потребовал у представителей органа "предоставить не короткий отчет, а провести основательную, всестороннюю работу".
Это огромная проблема, существующая в ваших рядах", - подчеркнул депутат.
Ранее мажилисмен неоднократно поднимал проблему широкого распространения азартных игр.
После того, как я в стенах парламента заявил о том, что мы хотим бороться с рекламой букмекерских контор, мне каждый день десятками, сотнями приходят сообщения от доведенных до отчаяния молодых ребят, от их мам, отцов, сестер и братьев. Мужчины плачут в этих аудиосообщениях, благодаря нас за позицию и умоляя остановить беспредел. Больно читать эти письма, полные боли и угасающей надежды", - отмечал ранее депутат.
В качестве решения депутат озвучивал несколько предложений, среди которых:
- установить на законодательном уровне полный запрет рекламы букмекерских контор на всех информационных площадках (ТВ, радио, наружная реклама и прочее);
- проводить агитационную работу о вреде азартных игр в СМИ и на других площадках.
Ранее сообщалось, что курсант Академии КНБ РК покончил с собой в общежитии. Причиной самоубийства стала игромания.
Всего с 2020 года в Казахстане скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
В связи с высокой смертностью в рядах ВС казахстанский сенатор Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей, где произошли смертельные или несчастные случаи с солдатами-срочниками.
15.05.2023, 09:35 19566
В Актобе незаконно вырубили больше двухсот деревьев
Ущерб превысил 15 млн тенге
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Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной вырубки более 200 деревьев выявили прокуроры в Актобе.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники организации, которые должны были провести выборочную санитарную рубку лесополосы, вместо сухих и поврежденных деревьев спилили здоровые зеленые насаждения. Причем, прежде чем приступить к работе, специалистам необходимо было провести предварительное лесопатологическое обследование, но этого сделано не было, сообщает "Хабар 24".
В результате ущерб, причиненный окружающей среде, превысил 15 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР прокуратуры Актобе по части 1 статьи 362 Уголовного кодекса. Данная статья - это превышение власти или должностных полномочий - наказывается штрафом до 3000 МРП, либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет", - сказала старший прокурор отдела прокуратуры Актобе Земфира Кирбасова.
15.05.2023, 08:46 21226
Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста.
Сотрудниками криминальной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступности Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по данному факту продолжается расследование.
Как сообщалось ранее, 11 мая в Атырау загорелся автомобиль журналиста Виктора Сутягина.
Машину я оставил в проулке. В 00.00 я выходил, и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02.24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", - рассказал журналист.
14.05.2023, 16:59 47066
Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы
Фото: фонд KARE
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Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей, информирует пресс-служба казахстанского общественного фонда KARE.
Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы", - проинформировали в фонде.
В пресс-службе напомнили, что в декабре 2021 года главой государства был подписан Закон РК "Об ответственном обращении с животными".
Данный закон был разработан по поручению главы государства и ввиду его общественной значимости и резонансного характера находился на контроле мониторинговой группы. Вместе с тем спустя год с принятия закон до сих пор не реализуется в полной мере как центральными госорганами, так и местными исполнительными органами: бездействие местных исполнительных властей привело к тому, что сама его эффективность теперь поставлена под вопрос", - добавили в фонде.
По данным пресс-службы, инициатором митинга стал казахстанский общественный фонд KARE, Альянс зоо-общественности и неравнодушные волонтеры.
Напомним, что с марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
14.05.2023, 14:30 47621
Замена мурала с барсом на рекламу газировки: в компании извинились перед алматинцами
В компании добавили, что хотят сделать что-то полезное для обновления города
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Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе компании "Coca-Cola Казахстан" сделали заявление в связи с ситуацией вокруг мурала снежного барса в Алматы.
Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации с муралом "снежный барс". Бренд Coca-Cola стремится объединять и поднимать людям настроение, а не наоборот. Но в компаниях работают люди, а людям свойственно ошибаться. На этот раз ошибку совершили и мы. Наше решение заменить мурал с ирбисом не было продиктовано меркантильными целями, варварским умыслом или стремлением обидеть алматинцев. К сожалению, мы поспешили с заменой мурала, основываясь только на заверениях КСК о согласии жителей дома, и не спросили предварительно мнение широкой общественности. Приносим наши извинения также художнику - автору мурала с барсом", - проинформировали в компании.
В пресс-службе подчеркнули, что муралы - неотъемлемая часть городского облика, стрит-арта и молодежной культуры в разных городах мира.
В этом проекте мы сотрудничали с тремя местными художниками. Алматинский мурал рисовался последним. Изначально для него была выбрана стена другого дома, но там не удалось набрать нужного количества голосов-согласий от жителей - они опасались возможного шума во время ночных работ, так как работы планировалось вести и в ночное, и в дневное время. Тогда в качестве альтернативы была предложена стена с "барсом". Ценой горького опыта мы поняли, насколько мурал с ирбисом ценен для алматинцев. Мы уберем наш мурал и восстановим мурал с ирбисом", - сообщили в компании "Coca-Cola Казахстан".
Также в компании добавили, что хотят сделать что-то полезное для обновления города.
Недавно мы произвели из переработанного пластика разноцветные уличные скамейки и установили их в парке имени Горького. Мы изготовим еще больше таких скамеек, а также поставим в городе столы для настольного тенниса, которые распишут местные художники стрит-арта. Мы открыты и к другим идеям придания более динамичного и яркого облика городу. Мы любим наш город и еще раз приносим свои извинения алматинцам! Мы благодарим всех, кто был неравнодушен и открыто высказал свою гражданскую позицию", - заявили в пресс-службе.
Напомним, жителей Алматы возмутила замена мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов на проспекте Абылай хана на рекламу газировки.
13.05.2023, 20:05 89726
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
Пройдут дожди с грозами, на юго-западе, востоке области сильные. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе - туман, на юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.
В Астане: переменная облачность, +13, +15 °C, скорость ветра ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: дождь с грозой, +26, +28 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +31, +33 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
13.05.2023, 16:18 98261
Казахстанцы застряли в Дубае: в Комитете гражданской авиации прокомментировали задержку рейса
220 пассажиров разместили в гостинице
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине. Инцидент прокомментировали в Комитете гражданской авиации и в авиакомпании.
Рейс авиакомпании "Эйр Астана" КС-898 от 12 мая 2023 года (Тип ВС - "Боинг-767") по маршруту Дубай - Алматы не вылетел по расписанию в 13.55 местного времени по техническим причинам. Количество пассажиров - 220 человек. Пассажирам рейса предоставлено питание и размещение в гостинице", - проинформировали в КГА.
Сообщается, что в 12.48 местного времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21.45 местного времени. В случае невозможности вылета в запланированное время авиакомпанией будет рассмотрена возможность доставки другими рейсами.
В соответствии с действующим законодательством авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов. При этом законодательством предусматриваются услуги, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. Так, в зависимости от длительности задержки предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. В случае ненадлежащего оказания вышеуказанных услуг авиакомпании привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", - отметили в комитете.
Задержку рейса также прокомментировали в авиакомпании.
12 мая рейс КС-898 авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине (неисправность ламп аварийной сигнализации в салоне). Пассажирам предоставлено размещение в отеле и питание", - сообщили в авиакомпании.
По данным Air Astana, инженеры авиакомпании уже в Дубае и работают над устранением неисправности.
В случае успешной замены запчастей расчетное время вылета рейса из Дубая будет в 21.45 местного времени. В противном случае будут рассмотрены альтернативные варианты выполнения рейса. Авиакомпания выражает сожаление по поводу неудобств в связи с задержкой рейса по технической причине", - отметили в авиакомпании.
13.05.2023, 15:51 93051
В аэропорту Астаны пресечен провоз крупной партии незадекларированной валюты
Изъято более 90 тысяч евро, 28 тысяч рублей и 9 тысяч долларов США
Фото: ПС КНБ РК
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 9 мая 2023 года в международном пункте пропуска "Астана" совместными действиям Пограничной службы и таможенного поста "Астана-Ауежай" пресечена попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированных валютных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
В ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса Астана - Анталия выявлены денежные средства в размере 92 855 евро, 28 750 рублей и 9510 долларов США", - проинформировали в ведомстве.
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.
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