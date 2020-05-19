Антикоррупционная служба провела акцию "Час добропорядочности"

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - Агентством по противодействию коррупции с целью формирования антикоррупционного мировоззрения и привития принципов добропорядочности и честности молодому поколению на постоянной основе по всей стране проводится акция "Час добропорядочности", передает Kazakhstan Today.

Вместо традиционных встреч "Час добропорядочности" по разъяснению среди учащихся важности знаний в этот раз проводится онлайн.

Онлайн-лекция проведена на тему "Добропорядочность - наследие великого Абая". Тема выбрана не случайно. В этом году Казахстан празднует 175-летний юбилей великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева.

Философия Абая стала неотъемлемой частью культуры и национальной идентичности нашего народа. Глубокие мысли Абая должны лечь в основу строительства нашей идеологии.

Абай Кунанбаев призывал подрастающее поколение быть честными и добропорядочными, трудолюбивыми, стремиться к постоянному развитию, добру и отзывчивости.

президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай и Казахстан в ХХІ веке" отметил: "Познание Абая - это познание самого себя. А познание самого себя, постоянный рост, изучение науки, образования - это мудрость. Слова Абая должны стать ориентиром поколения".





В рамках данной акции по всей республике охвачены учащиеся старших классов и студенты первых курсов вузов и колледжей.

Видео-лекции транслированы в эфирах телеканалов "EL ARNA" и "Balapan", Youtube-канале и страницах Антикоррупционной службы, проектных офисов "Adaldyq alany" в соцсетях.

Спасибо организаторам акции за подобную лекцию. Это своевременно и очень важно. Абай Кунанбаев - это великий поэт и композитор, мыслитель, просветитель и общественный деятель. Его труды направлены на формирование правильной системы ценностей в обществе, которая основана на патриотизме, образованности, трудолюбии, справедливости и постоянном самосовершенствовании. Надеюсь, таких акций будет намного больше и, мы изменим мировоззрение наших детей", - отметила Акмарал Камиева, мама ученицы 15-й гимназии города Алматы.

В свою очередь, и студенты алматинских вузов отметили, что изучение наследий казахского мыслителя очень важно для каждого казахстанца.

Невозможно представить развитие казахского народа без Абая. Мы рады, что акции подобного рода проводятся. Таким образом, мы будем стараться стать достойным примером молодого поколения с правильными нравственными ценностями", - поделилась своим мнением студентка КазНПУ имени Абая Меруерт Шажагулова.

Агентством будет продолжена системная работа по продвижению идеологии добропорядочности в обществе.

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