АДГС проверяет причастность чиновников к азартным играм

Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы проводятся проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх.
В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры", - заверили в ведомстве.
В АДГС уточнили, что требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан.
Согласно кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства", - добавили в пресс-службе.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что казахстанские госслужащие потратили в казино Алматинской области более 500 миллионов тенге.
В прокуратуре региона изданию "Казинформ" подтвердили данную информацию, уточнив, что проверка установила 305 чиновников, которые в совокупности потратили в азартных играх 507 миллионов тенге.
Мы провели проверку и по итогам направили письмо компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении своих сотрудников", - сообщили в прокуратуре.
В документе сообщается, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.