Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Администрация Шымбулака опровергла информацию о срыве кабины канатной дороги, передает корреспондент агентства.

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, автор которого сообщил, что на канатной дороге сорвалась кабина. Администрация горнолыжного курорта назвала эту информацию ложной.

"На видео отчетливо видно, что все кабинки находятся на тросе. Остановка гондольной дороги произошла в штатном режиме. Причина остановки - препятствие гостей курорта закрытию дверей", - поясняется в сообщении.

Вместе с тем на Шымбулаке предупредили об ответственности за распространение ложной информации. "За предоставление недостоверной информации виновные будут привлечены к ответственности! В срочном порядке будет подано заявление в правоохранительные органы с просьбой найти распространителей ложной информации для дальнейшего их привлечения за клевету", - указывается в сообщении

Также гостей курорта "Шымбулак" призвали не препятствовать закрытию дверей и сохранять спокойствие и очередность при посадке.

Просмотров: 5516