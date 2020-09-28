Администратора столичного клуба арестовали за неоднократное нарушение карантина

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В столице арестовали администратора клуба "Алания" за неоднократное нарушение карантина, передает Kazakhstan Today.

Ночью, в 01.35, в ходе обхода административного участка сотрудники местной полицейской службы ДП Нур-Султана выявили факт нарушения карантина в ночном клубе "Алания". В момент визита полицейских в клубе находились около 30 молодых людей, которые развлекались, невзирая на действующий запрет.

Ранее 25-летняя администратор клуба неоднократно была предупреждена и привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 667 Кодекса об административных правонарушениях, но продолжала деятельность работы заведения.

По данному факту в отношении администратора ночного клуба возбужден административный материал, который рассмотрели в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана. Администратор была признана судом виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 667 КоАП и арестована сроком на сутки.

За повторное нарушение карантина собранный материал для привлечения к административной ответственности по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях был направлен в управление контроля и качества товаров и услуг по району Алматы.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан о риске заражения во время пребывания в увеселительных заведениях столицы. Кроме того, нарушители карантинных мер будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

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