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"Аэрофлот" продлил запрет на рейсы в ряд городов Казахстана до конца апреля

28.01.2021 16444
"Аэрофлот" продлил запрет на рейсы в ряд городов Казахстана до конца апреля
Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - "Аэрофлот" продлил закрытие почти 90 международных рейсов до 30 апреля, в том числе рейсы в семь городов Казахстана: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганду, Костанай и Шымкент, передает Kazakhstan Today.
 
Речь идет о направлениях, с которыми на данный момент авиасообщение официально не возобновлено. Всего в список попали 88 рейсов, сообщает ТАСС.
 

Аэрофлот" вносит изменения в программу полетов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

 
Так, с 28 марта по 30 апреля продлено закрытие рейсов из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинев, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.
 
С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.
 
Пассажирам отменённых рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения.
 

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