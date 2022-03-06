Аэрофлот с 8 марта отменяет рейсы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Циклон с районов Средиземного моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут осадки в виде дождя и снега на севере, северо-западе, в горных районах Южного Казахстана - временами сильные осадки, на юге страны с грозой. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, низовая метель", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе, в горных и предгорных районах усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на севере области и в горных районах порывы до 23-28 метров в секунду, в горных перевалах до 30 метров в секунду и более.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе области - гроза, усиление ветра на юго-западе области и в горных районах до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23-28 метров в секунду.

На востоке и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман, на севере области - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на южной половине области порывы до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, западе, востоке области - туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге области до 30 метров в секунду и более.

В Павлодарской области ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге, западе области временами до 30 метров в секунду и более.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на западе, севере, в центре области до 30 метров в секунду и более.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области временами до 30 метров в секунду и более.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, севере, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду.

На востоке, в центре Атырауской области ожидаются метель, на севере области - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области до 23-28 метров в секунду.

На западе, севере Мангыстауской области ожидаются гололед, в центре - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, севере области до 23-28 метров в секунду.

На востоке, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области порывы до 23-28 метров в секунду.

Ночью в районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.