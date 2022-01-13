Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антициклон будет оказывать влияние на север и северо-западные регионы РК, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной территории страны под влиянием южных циклонов и фронтальных разделов пройдет снег; на юге, юго-востоке и юго-западе осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра; в центре и на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На южной половине Акмолинской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере и юге туман.

На юге и севере Алматинской области ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман; на юго-западе и северо-востоке области гололед; на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, в горных районах - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере и юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, ночью на востоке туман.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман; утром и днем на юге гололед.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, на севере области туман.

На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе и в центре Мангистауской; на юге и востоке Актюбинской; на востоке Костанайской; на юго-западе Северо-Казахстанской; на юге Павлодарской; ночью и утром на юго-западе Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.



