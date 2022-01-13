Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января
08.01.2022, 19:41 66
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Памятник силовикам, погибшим во время беспорядков, установят в Алматы
13.01.2022, 14:09 4346
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - В Алматы установят мемориал силовикам, погибшим при защите страны во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы на площади Республики будет установлен мемориал погибшим военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.
Сегодня в Алматы простились с офицером Вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим от рук бандитов при защите города.
Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог, рассказали в акимате Алматы.
В Алматы простились с офицером Вооруженных сил Хаировым, погибшем при защите города от террористов
13.01.2022, 13:11 7911
Фото: Акимат Алматы
Заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, подполковник Сандибек Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй.
Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.
У погибшего офицера остались супруга и двое детей, рассказали в акимате Алматы.
Государство окажет материальную помощь семье Сандибека Хаирова.
Как сообщалось ранее, в Казахстане во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур. Среди них 16 сотрудников полиции. Ранены более 1300 охранников и военнослужащих Нацгвардии и Минобороны, а также сотрудников специальных органов.
В МИИР сообщили о выполнении и отмене авиарейсов
13.01.2022, 11:44 12321
Всего, по данным МИИР, 13 января 2022 года запланировано 222 рейса (Эйр Астана и Fly Arystan - 136, SCAT - 64, Qazaq Air - 22), из них 9 - с задержкой, 99 рейсов отменены.
Основные причины всех задержек и отмены рейсов - регламент работы аэропортов в Алматы и Актау, комендантский час, нехватка резервного ВС, низкая загрузка и позднее прибытие ВС (цепная реакция)", - говорится в сообщении Telegram-канала МИИР.
Авиакомпаниями "Эйр Астана" и Fly Arystan запланировано к выполнению 57 рейсов.
Эйр Астана
КС-207 Нур-Султан (07.10) - Дубай (10.00)
КС-208 Дубай (11.00) - Нур-Султан (17.40)
КС-981 Нур-Султан (07.15) - Атырау (08.45)
КС-982 Атырау (09.45) - Нур-Султан (13.00)
КС-123 Нур-Султан (08.00) - Ташкент (09.10)
КС-124 Ташкент (10.40) - Нур-Султан (13.40)
КС-977 Нур-Султан (08.20) - Актобе (09.15)
КС-978 Актобе (10.15) - Нур-Султан (13.00)
КС-903 Атырау (09.00) - Амстердам (10.20)
КС-904 Амстердам (11.25) - Атырау (20.15)
КС-601 Алматы (10.40) - Нур-Султан (12.25)
КС-602 Нур-Султан (13.25) - Алматы (15.05)
КС-113 Нур-Султан (11.35) - Баку (12.55)
КС-345 Нур-Султан (14.05) - Усть-Каменогорск (15.35)
КС-346 Усть-Каменогорск (16.35) - Нур-Султан (18.05)
КС-979 Нур-Султан (14.15) - Уральск (15.40)
КС-980 Уральск (16.40) - Нур-Султан (19.50)
КС-609 Алматы (16.10) - Нур-Султан (17.55)
КС-610 Нур-Султан (18.55) - Алматы (20.35)
КС-917 Нур-Султан (19.05) - Стамбул (21.25)
КС-918 Стамбул (22.25) - Нур-Султан (06.10)
КС-341 Нур-Султан (20.05) - Шымкент (22.00)
КС-342 Шымкент (23.00) - Нур-Султан (00.45)
КС-103 Нур-Султан (20.20) - Киев (20.50)
КС-104 Киев (21.50) - Нур-Султан (05.50)
КС-313 Нур-Султан (20.50) - Актау (22.35)
КС-314 Актау (23.35) - Нур-Султан (03.10)
КС-983 Нур-Султан (21.10) - Атырау (22.45)
КС-984 Атырау (23.45) - Нур-Султан (02.55)
КС-120 Тбилиси (22.40) - Нур-Султан (03.55)
КС-585 Нур-Султан (01.30) - Мале (07.10)
Fly Arystan
КС-7225 Атырау (11-00) - Шымкент (14-15)
КС-7226 Шымкент (14-45) - Атырау (16-15)
КС-7265 Актау (13-00) - Уральск (14-35)
КС-7266 Уральск (15-00) - Актау (16-30)
КС-7277 Атырау (16-50) - Актау (17-50)
КС-7278 Актау (18-35) - Атырау (19-35)
КС-7315 Нур-Султан (07-40) - Кызылорда (08-25)
КС-7316 Кызылорда (08-55) - Нур-Султан (11-20)
КС-7327 Нур-Султан (16-45) - Шымкент (18-35)
КС-7328 Шымкент (19-10) - Нур-Султан (21-10)
КС-7341 Нур-Султан (11-50) - Костанай (13-05)
КС-7342 Костанай (13-35) - Нур-Султан (14-50)
КС-7351 Нур-Султан (10-10) - Семей (11-25)
КС-7352 Семей (11-55) - Нур-Султан (13-10)
КС-7361 Нур-Султан (09-25) - Туркестан (11-05)
КС-7362 Туркестан (13-00) - Ташкент (12-55)
КС-7427 Ташкент (14-15) - Туркестан (16-10)
КС-7428 Туркестан (18-15) - Нур-Султан (19-55)
КС-7507 Шымкент (09-00) - Нур-Султан (10-45)
КС-7508 Нур-Султан (11-10) - Шымкент (13-00)
КС-7617 Актау (16-45) - Дубай (19-10)
КС-7618 Дубай (07-10) - Актау (11-45) (14 января)
КС-7993 Атырау (09-00) - Кутаиси (09-50)
КС-7994 Кутаиси (10-20) - Атырау (13-00)
КС-7949 Караганда (17-10) - Москва (18-00)
КС-7950 Москва (06-15) - Караганда (12-50) (14 января)
Отмененные рейсы
SCAT
DV-5270 Шарм-эль-Шейх - Нур-Султан 22-30
DV-845 Актау - Ереван 18-00
DV-846 Ереван - Актау 19-10
DV-703 Алматы - Нур-Султан 05-40
DV-704 Нур-Султан - Алматы 08-35
DV-707 Алматы - Шымкент 22-30
DV-708 Шымкент - Алматы 20-30
DV-705 Алматы - Шымкент 07-00
DV-706 Шымкент - Алматы 09-10
DV-711 Алматы - Актобе 18-50
DV-712 Актобе - Алматы 21-20
DV-720 Актобе - Алматы 09-45
DV-723 Алматы - Нур-Султан 20-00
DV-724 Нур-Султан - Алматы 22-45
DV-725 Алматы - Усть-Каменогорск 09-20
DV-726 Усть-Каменогорск - Алматы 11-30
DV-732 Актау - Алматы 07-00
DV-767 Нур-Султан - Петропавловск 12-50
DV-768 Петропавловск - Нур-Султан 11-00
DV-770 Атырау - Алматы 14-00
Задержки рейсов
Fly Arystan
КС-7265 Актау - Уральск 13-00
КС-7266 Уральск - Актау 15-00
КС-7508 Шымкент - Нур-Султан 09-00
КС-7509 Нур-Султан - Шымкент 11-00
КС-7993 Атырау - Кутаиси 09-00
КС-7994 Кутаиси - Атырау 10-20
КС-903 Атырау - Амстердам 09-00
SCAT
DV-735 Шымкент - Нур-Султан 22-40
DV-741 Нур-Султан - Актау 10-00
Комитет гражданской авиации РК опубликовал расписание международных рейсов в/из Алматы на 13 января:
КC916 Анталья -Алматы 21:32-08:35 Эйр Астана
КC168 Коломбо - Алматы 04:30-11:35 Эйр Астана
AAR5781 Алматы - Сеул 12:40-21:15 Asiana Airlines
Аэропорт Алматы возобновил свою работу
13.01.2022, 09:17 18966
Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8.00 до 21.00 согласно расписанию полетов авиакомпаний, рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.
По информации комитета, сегодня по направлению Нур-Султан - Алматы - Нур-Султан планируется выполнение следующих рейсов:
Эйр Астана
КС-601 Алматы (10.40) - Нур-Султан (12.25)
Нур-Султан (13.25) - Алматы (15.05)
КС-609 Алматы (16.10) - Нур-Султан (17.55)
Нур-Султан (18.55) - Алматы (20.35)
SCAT
DV-713 Алматы (12.00) - Нур-Султан (13.40)
DV-714 Нур-Султан (14.40) - Алматы (16.05)
Qazaq Air
IQ-353 Алматы (06.55) - Нур-Султан (08.55)
IQ-354 Нур-Султан (09.35) - Алматы (11.25)
Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января.
Какая погода ждет казахстанцев в четверг
13.01.2022, 08:47 20961
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Антициклон будет оказывать влияние на север и северо-западные регионы РК, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной территории страны под влиянием южных циклонов и фронтальных разделов пройдет снег; на юге, юго-востоке и юго-западе осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра; в центре и на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
На южной половине Акмолинской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере и юге туман.
На юге и севере Алматинской области ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-25 метров в секунду.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман; на юго-западе и северо-востоке области гололед; на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, в горных районах - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, севере и юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, ночью на востоке туман.
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман; утром и днем на юге гололед.
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, на севере области туман.
На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На западе и в центре Мангистауской; на юге и востоке Актюбинской; на востоке Костанайской; на юго-западе Северо-Казахстанской; на юге Павлодарской; ночью и утром на юго-западе Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.
В Алматинской области возобновлено межобластное автобусное сообщение
12.01.2022, 21:45 42611
Внутриобластные межрайонные маршруты приступили к работе 11 января, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, автобусные рейсы будут осуществляться согласно утвержденного графика с 07.00 до 20.00. До окончания режима ЧП ночные рейсы временно отменены.
Также с 12 января запущены пригородные маршруты вокруг Алматы.
В семи областях объявили штормовое предупреждение
12.01.2022, 21:28 46071
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 января на севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, утром и днем на юге области ожидается гололед.
13 января в южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в южной половине области 15-20 метров в секунду.
13 января на юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.
В Нур-Султане 13 января временами низовая метель, ночью и утром ожидается туман.
13 января на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.
13 января на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В горных районах области ожидается гололед. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте 13 января временами ожидается туман.
13 января на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области туман.
13 января на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман.
Прибывающих в аэропорт Нур-Султана туристов доставят в Алматы железнодорожным транспортом
12.01.2022, 17:23 59161
Фото: КТЖ
Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом. В связи с этим АО "НК "КТЖ" совместно с акиматом города Нур-Султана организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами. Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Сообщается, что по мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.
В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита проездных документов (билетов) на поезда, выезжающих из Нур-Султана, нет. Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения "Билеты КТЖ" и Кaspi.kz", - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительный поезд №219/220 сообщением Алматы-2 - Нур-Султан-1.
Состав отправится из Алматы-2 сегодня, 12 января 2022 года в 22.25, и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19.55. Завтра этот же поезд отправится обратно из столицы в 23.43", - сообщили в АО "НК "Казакстан темір жолы".
Ранее сообщалось, что Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января.
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