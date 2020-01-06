Аэропорт Алматы предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В связи с погодными условиями в международном аэропорту Алматы возможны изменения в расписании рейсов, передает Kazakhstan Today.

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. Вместе с тем воздушная гавань работает в штатном режиме. Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать - при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, выпускать - при ее снижении до 125 метров. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний", - сообщили в аэропорту.

Также отмечается, что в данный момент видимость составляет 30/100 метров, температура воздуха -5 градусов мороза. Служба аэропорта рекомендует уточнять расписание в справочных авиакомпаний.

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