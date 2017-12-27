Тараз. 27 декабря. Kazakhstan Today - Аэропорт Тараза закрыт из-за сложных погодных условий, передает Kazakhstan Today.

"Аэропорт города Тараза временно закрылся по причине сложных погодных условий 27 декабря, в 05.00, по местному времени", - сообщает Комитет гражданской авиации.

По данным ведомства, в настоящее время в аэропорту наблюдается сильный ветер до 25 метров в секунду, с порывами до 28-30 метров в секунду, а также обледенение взлетно-посадочной полосы до 5 миллиметров (коэффициент сцепления 0,29).

В целяx обеспечения безопасности полетов отменен/задержан ряд внутренних рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний.

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