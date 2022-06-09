Аэропорт Усть-Каменогорска возобновил работу

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 9 июня на большей части Атырауской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

9 июня днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

9 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-западный, ночью и утром на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 июня на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов.

9 июня на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

9 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

9 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, в центре, на северо-востоке области порывы 16 метров в секунду.

Днем 9 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере и западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

9 июня на западе, северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

9 июня на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

9 июня ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы метра в секунду.