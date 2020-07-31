Аэропорт Усть-Каменогорска временно прекратил принимать самолеты

Усть-Каменогорск. 30 июля. Kazakhstan Today - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о временном прекращении приема самолетов в аэропорту Усть-Каменогорска, передает Kazakhstan Today.

Аким напомнил, что в этом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Каменогорска.

Работы в этом направлении должны вестись круглосуточно. На время реконструкции рейсы будет принимать аэропорт Семея. В течение 10 дней будет составлен график, где будут учтены все моменты и расписаны ремонтные работы. Сейчас ведется необходимая подготовка", - написал Ахметов на своей странице в Instagram.

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