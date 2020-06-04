Африканского львенка конфисковали у жителя Павлодара

Павлодар. 3 июня. Kazakhstan Today - Житель Павлодара привлечен к административной ответственности за владение африканским львом без разрешения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба специализированного административного суда Павлодара, административное дело в отношении жителя города было заведено по факту ввоза и содержания львенка по кличке Симба.

При мониторинге соцсети Инстаграм установлен факт владения С. африканским львенком, которого он незаконно ввез на территорию Республики Казахстан из Российской Федерации. Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, тем самым он совершил правонарушение предусмотренное частью 1 статьи 389 КоАП", - прокомментировали в суде.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что купил животное в ООО "Амурский тигр".

Африканский лев по кличке Симба имеет международный ветеринарный паспорт, однако разрешения на ввоз дикого животного хозяин не получал. Постановлением суда он признан виновным. Ему назначено взыскание в виде административного штрафа в размере 27 780 тенге, с конфискацией африканского львенка", - уточнили в пресс-службе.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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