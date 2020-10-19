Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем духовного согласия

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Сегодня Казахстан отмечает День духовного согласия. Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева поздравила казахстанцев с этим праздником, передает Kazakhstan Today.

Как известно, многообразная духовная культура казахстанского народа послужила основой укрепления единства и взаимопонимания между нашими гражданами. С первых дней независимости наряду с экономическим и политическим развитием государством был объявлен курс на продвижение политики межконфессионального и межэтнического согласия.

Понимая ценность духовной культуры народа Казахстана, 18 октября объявили Днем духовного согласия. Очень радует, что есть такая дата, посвященная объединению всех казахстанцев независимо от этноса, социальной группы, политических и религиозных убеждений.

Я глубоко убеждена, что сплоченность и духовно-нравственные ориентиры служат прочным фундаментом для обеспечения мира и взаимопонимания, способствуют дальнейшему развитию и процветанию нашей страны.

В этот светлый день хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!", - написала Аида Балаева на своей официальной странице в сети Facebook.

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