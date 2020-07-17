Air Astana и SCAT осуществляют репатриационные авиарейсы из России

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Посольством Казахстана в России совместно с казахстанскими авиакомпаниями была проведена работа по организации 18 репатриационных коммерческих авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

В условиях коронавирусной пандемии в связи с отменой регулярного авиасообщения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, посольством Казахстана в России совместно с казахстанскими авиакомпаниями была проведена работа по организации 18 репатриационных коммерческих авиарейсов. Также посольством проработан вопрос разрешения на выполнение авиасообщений и сформирован механизм взаимодействия с российскими органами по согласованию пролетов казахстанских чартерных бортов", - сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в РФ.

В ведомстве отметили, что актуальную информацию о планируемых репатриационных коммерческих авиарейсах следует отслеживать на официальных сайтах авиакомпаний Air Astana и SCAT.

Продажа билетов гражданам осуществляется авиакомпаниями самостоятельно. Для приобретения билета на репатриационные коммерческие авиарейсы необходимо подавать заявку на официальных сайтах данных авиакомпаний.

Посольство оказывает все необходимое содействие авиакомпаниям в осуществлении авиарейсов. Возможность организации репатриационных коммерческих авиарейсов и ценовую политику определяет авиаперевозчик", - пояснили в ведомстве.





С 20 июля по 8 августа планируются следующие репатриационные коммерческие авиарейсы по маршруту Москва - Нур-Султан:





- 20 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании SCAT;





- 22 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании Air Astana;





- 25 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании SCAT;





- 30 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании SCAT;





- 1 августа 2020 года планируется рейс авиакомпании Air Astana;





- 8 августа 2020 года планируется рейс авиакомпании Air Astana.





С 18 июля по 4 августа планируются следующие репатриационные коммерческие авиарейсы по маршруту Москва - Алматы:





-18 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании Air Astana;





- 21 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании SCAT;





- 26 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании Air Astana;





- 28 июля 2020 года планируется рейс авиакомпании SCAT;





- 4 августа 2020 года планируется рейс авиакомпании Air Astana.

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