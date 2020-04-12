Air Astana отменила все рейсы из-за продления режима ЧП

Нур-Султан. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana отменила все регулярные рейсы из-за продления режима чрезвычайного положения в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Air Astana вынуждена отменить все регулярные рейсы, запланированные в период с 15 по 30 апреля, в связи с продлением чрезвычайного положения в Казахстане.

Пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать билеты на другие даты без удержания штрафов. Возврат авиабилетов можно осуществить на официальном сайте авиакомпании.

Для большей гибкости в планировании поездок разрешается одно бесплатное перебронирование всех билетов, ранее приобретенных на рейсы до конца года", - сообщили в Air Astana.

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