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Айдар Махметов ушел с поста директора PR-департамента в "Самрук-Казына"12.01.2018
  • Фото: prosports.kz
Общество  17:00

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Айдар Махметов ушел с поста директора департамента по связям с общественностью фонда "Самрук-Казына". Об этом он сообщил в Facebook, передает Kazakhstan Today.

"Вот и подошёл срок моей работы в Фонде "Самрук-Казына". Сегодня - последний день. Ровно 6 лет... Самое долгое мое пребывание на одной позиции. И самый интересный период моей профессиональной жизни", - написал Махметов сегодня.

Он отметил, что за время его работы было реализовано большое количество интересных и важных проектов. За несколько лет удалось собрать очень хороший коллектив талантливейших PR-специалистов.

"Определённый период времени был отдан и президентскому клубу "Астана", где я работал генеральным менеджером, а затем членом попечительского совета", - рассказал Махметов.

Он также пожелал новому руководству "Самрука" в лице Ахметжана Есимова большой плодотворной работы. "Уверен, что такому маститому руководителю с огромным опытом работы на самых важных участках государственного значения все по плечу", - заключил он.
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