Аким Акмолинской области: НПО выросли в развитой общественный институт

КОКШЕТАУ. 28 ФЕВРАЛЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями гражданского общества, презентовавшими руководителю региона реализуемые проекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая встречу, аким области подчеркнул важную роль неправительственных организаций в деле решения проблем общества, сообщает управление внутренней политики региона.

Сегодня у нас действуют порядка 600 неправительственных организаций, которые играют особую роль в решении насущных вопросов региона. Все мы стали свидетелями, как в сложный период пандемии возросла общенациональная гражданская активность, особое развитие получили волонтерские проекты в сфере благотворительности", - отметил Ермек Маржикпаев.

В ходе диалога активисты третьего сектора поделились своими достижениями, планами по реализации новых проектов и инициатив, а также обсудили вопросы межсекторного взаимодействия государственных органов и НПО.

Председатель ОО "Центр семейного воспитания "Омір" Юлия Сарсекеева рассказала о мерах, принимаемых для социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями.

Нашим центром сегодня активно реализуется проект "Круг друзей" по социальной-психологической реабилитации путем общения, проведения мероприятий, обучения людей с различными особенностями и разного возраста", - проинформировала Сарсекеева.

Большую общественную поддержку в регионе находит реализация экологических проектов. Много лет работающий в этой сфере общественный благотворительный фонд "Мирас" реализует проект "Крышечки добра", направленный на приобщение населения к раздельному сбору мусора.

Одним из наиболее опытных НПО региона является ОО "Ангел", работающий в Атбасарском районе, отметивший свое 22-летие. Сегодня общественное объединение работает в направлении ставшего актуальным в последние годы эковолонтерства. В прошлом году волонтеры начали производство экосумок в пользу отказа от пластиковых пакетов.

Также председатель организации Людмила Петрова поделилась опытом в сфере поддержки сельских НПО, развития работы местных сообществ и ОСИ, общественного контроля.

Самое главное в нашей работе - это взаимодействие с населением и конструктивный диалог с местными исполнительными органами. К примеру, мы активно привлекаем членов местных сообществ к общественному мониторингу. Население, вовлеченное в процесс благоустройства и развития родного села, будет намного бережнее относиться к инфраструктуре, следить за ее сохранностью и зачастую самостоятельно решать насущные малозатратные вопросы", - рассказала Людмила Петрова.

По итогам встречи Ермек Маржикпаев отметил важность состоявшейся встречи и поблагодарил активистов за большую работу, направленную на повышение качества жизни акмолинцев, а также поздравил с наступающими весенними праздниками.