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Аким Акмолинской области ознакомился с ходом ремонта соцобъектов по программе ДКЗ-2020

24.06.2020, 19:35 352
Кокшетау. 24 июня. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом ремонта социальных объектов по программе "Дорожная карта занятости-2020" и в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесiгi", передает Kazakhstan Today.
 

Село Аршалы получило статус опорного населенного пункта, в прошлом году в рамках спецпроекта был выделен почти миллиард тенге на реализацию 10 проектов. В текущем году на два проекта в райцентре Аршалынского района в рамках "Ауыл - Ел бесiгi" выделены свыше 400 млн тенге", - рассказали в пресс-службе акима региона.

 
По "ДКЗ-2020" в Аршалы капитально ремонтируется общежитие Агротехнического колледжа. Здание 1979 года постройки, проектная мощность - 400 мест, обучаются 240 студентов. Кроме этого, запланирован ремонт кровли учебной лаборатории агротехколледжа.
 
Глава региона в беседе с подрядчиками отметил важность качества работы и подчеркнул, что такой масштабной государственной поддержки социальной сферы в селе, ЖКХ, дорожной инфраструктуры, как в текущем году, еще не было. Напомнил и еще об одном важном критерии программы - привлечении рабочих кадров из числа местного населения.
 
Аким области интересовался специальностями, которые здесь получают студенты, насколько конкурентоспособны выпускники колледжа при трудоустройстве.
 
Аршалынская средняя школа №2 - из числа тех объектов, капитально отремонтированных в прошлом году по "Ауыл - Ел бесiгi". Здание 1962 года постройки после капремонта не узнать: заменена кровля, обновлен фасад, полностью отремонтированы инженерные сети.
 
По ДКЗ-2020" в текущем году будет отремонтировано здание Аршалынской райбольницы на 200 посещений в смену с круглосуточным стационаром. Более 70 млн тенге потребуются для ремонта фасада райбольницы и галереи-перехода.
 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Аршалы в рамках "Ауыл - Ел бесiгi" было начато в прошлом году. Подрядная организация ТОО "Риголит" освоила более 400 млн тенге, на продолжение строительства ФОКа в текущем году потребуется еще 300 млн тенге.
 
Аким области отметил, что это очень важный проект для аршалынцев. Требование к подрядчику традиционное - качество строительно-монтажных работ и сроки. Согласно проекту, ФОК планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.
 
Ермек Маржикпаев также побывал в Волгодоновской средней школе, где по ДКЗ-2020 запланирован текущий ремонт на сумму более 37 млн тенге.
 

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