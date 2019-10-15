Аким Акмолинской области поручил своевременно реагировать на обращения граждан

Кокшетау. 14 октября. Kazakhstan Today - В акимате Акмолинской области под председательством акима Ермека Маржикпаева прошло аппаратное совещание, на котором были вопросы государственного архитектурно-строительного контроля и качества рассмотрения обращений физических и юридических лиц, передает Kazakhstan Today.

Руководитель управления ГАСК Бахидбек Оспанбеков назвал наиболее распространённые на территории области нарушения в сфере архитектуры и градостроительства. Это строительство объектов без проектной документации, без уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, а также без сопровождения технического и авторского надзоров, отклонения от ранее утвержденной проектной документации.

С начала года управлением проведено 150 проверок, по выявленным недостаткам выданы 16 предписаний. Привлечено к ответственности 214 субъектов на общую сумму 35,6 млн тенге.

Управление оказывает 5 видов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. С начала года из 170 заявителей отказано в выдаче лицензии 67 обратившимся. По итогам рассмотрения 277 заявлений на получение аттестата эксперта по осуществлению экспертных работ и инжиниринговых услуг выдано 109 аттестатов, отказано в получении из-за несоответствия квалификационным требованиям 71 заявителю. Из 599 рассмотренных актов ввода в эксплуатацию не согласованы для дальнейшей регистрации более 50%.

Ермек Маржикпаев поручил акиматам районов и городов совместно с отраслевым управлением усилить работу по разъяснению субъектам строительства норм законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Берикбол Сапаргалиев проинформировал об итогах проверки местных исполнительных органов на предмет соблюдения закона РК "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

За 9 месяцев 2019 года наибольшее количество грубых нарушений допущено местными исполнительными органами Целиноградского района, отделами земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау, управлением по инспекции труда.

Аким области поручил руководителям государственных органов в рамках реализации концепции "слышащего государства" обеспечить качественное и своевременное реагирование на каждое обращение граждан.

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