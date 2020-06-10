Аким Алматы ознакомился с ходом благоустройства Алмалинского района

Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда ознакомился с благоустройством общественных пространств Алмалинского района, ведущимся в рамках программы "Дорожная карта занятости" (ДКЗ) и проекта "Бюджет участия", передает Kazakhstan Today.

В своем аккаунте в Instagram Б. Сагинтаев написал, что ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств, выбранных жителями по проекту "Бюджет участия". Это сквер имени Жамбыла, зеленые зоны по улице Жамбыла, на пересечениях с улицей Розыбакиева и улицей Кожамкулова. Устанавливаются удобные скамьи, тренажерные комплексы, игровые площадки, разбиваются цветники, обустраиваются пешеходные дорожки.

Аким Алматы ознакомился с ходом ремонта улицы Прокофьева в микрорайоне Тастак. Здесь будет построена современная пешеходная зона с игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха и общения. Улица пересекает модернизированную улицу Дуйсенова, где в прошлом году также была построена комфортная пешеходная зона.

У жителей этой части Алмалинского района появится своя "Тулебайка", чему будут рады и взрослые, и дети", - отметил аким города.

Во время рабочего объезда Б. Сагинтаев осмотрел, как идет ремонт бульвара Гагарина, от проспекта Абая до улицы Толе би и сквера имени Макатаева, ведущихся по программе "ДКЗ".

Сквер должен стать местом притяжения творческой интеллигенции, молодых поэтов и писателей. Поставил задачу создать здесь такие условия, чтобы сама атмосфера этого места вдохновляла на творчество", - написал Б. Сагинтаев.

По проекту "Бюджет участия" в Алмалинском районе в текущем году будет реализовано 15 проектов, на которые выделено 240 млн тенге. В том числе проекты по ремонту скверов и зеленых зон, текущему ремонту дворовых территорий и установке подъемных механизмов в подземных переходах для создания доступной среды для маломобильных горожан.

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