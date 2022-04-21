Аким Алматы раскритиковал качество укладки тротуарной плитки в парке Желтоксан

АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Аким города Ерболат Досаев ознакомился с промежуточными результатами работ по благоустройству и озеленению парка Желтоксан в Турксибском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно отодвигались из-за задержек со стороны подрядной организации. Компания должна завершить все работы до сентября текущего года, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Проект предусматривает благоустройство и озеленение парка, в том числе очистку озера и строительство моста длиной 40 метров. На сегодня подрядная компания выполнила часть работ - на территории парка построены пешеходные дорожки, расставлены скамейки, установлены фонари и высажено более 3 тысяч деревьев.

В ходе осмотра аким города подверг критике качество укладки тротуарной плитки - практически на всех пешеходных дорожках брусчатка просела, заметны расщелины, сколы и трещины. Глава города сделал замечание касательнопо поводу технологии обработки поверхности деревянных скамеечных комплексов - с них сходит краска еще до сдачи всего объекта в эксплуатацию. Для полного обеспечения территории парка освещением Ерболат Досаев поручил установить фонари по обеим сторонам пешеходных дорожек. Также отмечено, что при озеленении необходимо учитывать особенности почвы, чтобы правильно подобрать саженцы деревьев или при необходимости газон.

Аким Алматы отметил, что парки должны быть комфортными, поскольку являются местом отдыха горожан. Для этого акимат выделяет соответствующие денежные средства, которые должны использоваться по целевому назначению. Подрядной организации поручено устранить все замечания за счет собственных средств и выполнить работы по благоустройству и озеленению с соблюдением всех требований и технологических процессов.

Акиму Алматы также представили дальнейшие планы по развитию парка. Специалисты намерены провести очистку обмелевшего озера. За последние годы водоем зарос камышом, дно заилилось, берега засыпаны строительным мусором. В рамках проекта по очистке озера планируется соединить его с городской арычной системой, рассматривается возможность подпитки озера от реки Жарбулак.

В ходе реконструкции парка будут построены пешеходный мост, детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы. Все работы должны быть завершены подрядной организацией до сентября текущего года. Ерболат Досаев подчеркнул, что лично примет парк после завершения проекта по благоустройству и озеленению.

Ожидается, что после сдачи в эксплуатацию парк станет новым центром притяжения для более 20 тысяч жителей из ближних микрорайонов.