Аким Астаны пообещал не оставлять без внимания жалобы многодетных матерей

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в акимате Астаны главе города Бахыту Султанову доложили о работе по рассмотрению вопросов многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

"Сейчас акиматами районов совместно с компетентными органами ведется работа по обеспечению пожарной безопасности в городе. К нам обратились многодетные матери, которые рассказали о своем нелегком социальном положении. Мы провели с ними несколько встреч, приняли все их жалобы. Ни одна из этих жалоб не останется без внимания акимата. В настоящее время акимы районов продолжают прием граждан. Эта работа должна быть непрерывной и системной. Необходимо находить пути решения каждого такого заявления", - сказал Б. Султанов.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода. После трагической гибели пяти девочек Министерство внутренних дел Казахстана решило проанализировать возможность введения запрета на проживание во временных строениях.

После трагедии по поручению главы государства правительством создана специальная рабочая группа во главе с вице-премьером Ерболатом Досаевым, которая займется решением проблем многодетных семей и улучшением качества жизни граждан. Рабочая группа в течение двух месяцев должна принять комплексные меры по выполнению заданий президента страны.

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