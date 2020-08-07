Аким Балхаша вручил ключи от трёхкомнатной квартиры воину-афганцу

В январе 2020 года к акиму Балхаша Оразу Таурбекову обратились представители Боевого братства ветеранов и инвалидов войны в Афганистане. Они рассказали о воине-афганце Болатбеке Калибекове, который вместе с семьёй - женой, сыном и матерью-инвалидом - живёт в доме в аварийном состоянии без центрального водопровода.
Болатбек Калибеков во время выполнения интернационального долга в Афганистане был ранен. С возрастом состояние его здоровья ухудшается. Ему постоянно требуется лечение.
Несмотря на это, Болатбек уже 25 лет работает водителем автопогрузчика в корпорации "Казахмыс".
Ораз Таурбеков не остался равнодушным к проблеме семьи Калибековых и пообещал решить вопрос с приобретением жилья. И уже 5 августа градоначальник вручил ключи от трёхкомнатной квартиры Болатбеку Калибекову.
Благоустроенную квартиру воину-афганцу смогли купить благодаря спонсорской помощи ТОО "Тастемир".
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