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Аким Балхаша вручил ключи от трёхкомнатной квартиры воину-афганцу

06.08.2020, 13:31 7615
Аким Балхаша вручил ключи от трёхкомнатной квартиры воину-афганцу
Караганда. 6 августа. Kazakhstan Today - Воин-афганец Болатбек Калибеков, проживавший в аварийном доме, 5 августа получил ключи от трёхкомнатной квартиры в Балхаше. Жильё помогло приобрести ТОО "Тастемир", сообщили в акимате региона, передает Kazakhstan Today.
 
В январе 2020 года к акиму Балхаша Оразу Таурбекову обратились представители Боевого братства ветеранов и инвалидов войны в Афганистане. Они рассказали о воине-афганце Болатбеке Калибекове, который вместе с семьёй - женой, сыном и матерью-инвалидом - живёт в доме в аварийном состоянии без центрального водопровода.
 
Болатбек Калибеков во время выполнения интернационального долга в Афганистане был ранен. С возрастом состояние его здоровья ухудшается. Ему постоянно требуется лечение.
 
Несмотря на это, Болатбек уже 25 лет работает водителем автопогрузчика в корпорации "Казахмыс".
 
Ораз Таурбеков не остался равнодушным к проблеме семьи Калибековых и пообещал решить вопрос с приобретением жилья. И уже 5 августа градоначальник вручил ключи от трёхкомнатной квартиры Болатбеку Калибекову.
 
Благоустроенную квартиру воину-афганцу смогли купить благодаря спонсорской помощи ТОО "Тастемир".
 

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