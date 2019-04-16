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Аким города Курчатова Алмас Ондаканов ушел из жизни после продолжительной болезни

15.04.2019, 10:06 6184
Усть-Каменогорск. 15 апреля. Kazakhstan Today - Аким города Курчатова Алмас Ондаканов ушел из жизни после продолжительной болезни, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Телеграм-канал политолога Ербола Едилова.
 
По данным официального сайта акима Курчатова, Алмас Ондаканов родился 30 октября 1974 года в Алматы. В 1995 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт города Жамбыла по специальности "экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса", в 1999 году - Академию государственной службы при президенте РК в Алматы по специальности "государственное управление". 
 
Занимал должности акима Зайсанского района ВКО, руководителя аппарата акима ВКО. С марта 2017 года он являлся акимом города Курчатова.
 

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