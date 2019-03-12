Аким Карагандинской области провел подворовой обход многодетных семей

Караганда. 11 марта. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов провел подворовой обход многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области побывал в домах многодетных семей в селах Чкалово, Садовое и проверил как работают мобильные пункты центра занятости. Ерлан Кошанов разъяснил сельчанам как увеличится пособие с 1 апреля. И какую еще помощь они могут получить от государства.

Глава региона прошел по нескольким домам в Бухаржырауском районе. Подробно и с примерами рассказал о том, как будут начислять адресную помощь. Кто имеет на нее право и какие документы необходимо собрать.

Семья Байт Апея с учетом подворового хозяйства получала адресную помощь около 10 тысяч тенге. А с 1 апреля ежемесячное пособие в целом увеличится до 95 000 тенге. Кроме финансовой поддержки в этой семье решен вопрос и с трудоустройством. Оказалось, что глава семьи в 38 лет не имел никакой профессии. Специалисты центра занятости мужчине разъяснили, где и как можно бесплатно обучиться и после найти постоянную работу.

У нас четверо детей, я домохозяйка, у мужа постоянной работы нет. Жилье мы снимаем. Теперь, благодаря главе государства, наше пособие увеличится. Если муж найдет работу, то мы можем в будущем взять собственное жилье. Мы об этом не знали, но специалисты нам все объяснили, рассказали про бесплатное обучение. Я пока сама сижу дома с маленьким ребенком, муж теперь пойдет учиться, а после нам обещают найти ему постоянную работу", - говорит Бира Акерхан.

А семья Татьяны Глушко недавно переехала в село Чкалово. Раньше она вообще не получала адресную помощь. Татьяна одна воспитывает четырех детей и живет только на пособие по утере кормилица - 70 тысяч тенге. Теперь семья дополнительно будет получать еще 90 156 тенге.

Я пока не работаю, сижу дома с младшей дочкой. Старшие дети учатся в школе. Спасибо нашему президенту за то, что позаботился о многодетных семьях. Это очень большая помощь. Когда достроят садик в старом городе в Темиртау, отдам дочку туда и пойду работать. Но сначала хочу переучиться. Мне рассказали про возможность бесплатного обучения", - говорит Татьяна.

По Карагандинской области сейчас работают мобильные передвижные группы Центра занятости, они работают по всему региону. Специалисты не только обходят дома и рассказывают о том, как с 1 апреля будет выплачиваться помощь, но и о том, как получить безвозмездный кредит на развитие бизнеса, переобучиться или найти работу. Кроме этого специалисты составляют адресную социальную карту каждого дома. В документе указываются все проблемные вопросы семьи. Таким образом, в регионе выявляют многодетные, малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В Бухаржырауском районе мобильные передвижные группы центра занятости за месяц объездили 29 населенных пунктов.

Мы работаем с каждой семьей индивидуально, выясняем какие есть проблемы. Каждый день бываем в 4-5 населенных пунктах. За день консультируем 140-150 человек", - говорит специалист центра занятости Бухаржырауского района Айгуль Жунусова.

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