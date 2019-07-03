Аким области объявил акиму Павлодара строгий выговор

Павлодар. 2 июля. Kazakhstan Today - Аким Павлодарской области Булат Бакауов объявил строгий выговор акиму Павлодара Ануару Кумпекееву , передает Kazakhstan Today.

Об этом глава области заявил на аппаратном совещании в акимате, сообщает pavlodarnews.kz

"Ануар Кумпекеев за неэффективное и расточительное использование бюджетных средств, связанное с покупкой дорогостоящей квартиры, получил выговор и опять наступает на те же грабли: закупает за шесть миллионов тенге эбеновую мебель. Игнорирует поручение президента, прямое указание о запрете неприоритетных завышенных расходов из бюджета. 11 июня объявил ему строгий выговор", - сказал Булат Бакауов.

Он уточнил, что поручил аппарату акима области подготовить проект распоряжения на имя Ермурата Нурханова для исполнения обязанностей акима города.

Кумпекеев полностью утратил мое доверие как к политическому государственному служащему. Соответствующие документы в администрацию президента будут направлены", - сказал Булат Бакауов.

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